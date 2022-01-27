Цхинвал, , 09:30 — REGNUM В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Южной Осетии подали заявки две инициативные группы, которые будут выдвигать кандидатов в президенты республики. Об этом агентству «Рес» рассказала секретарь ЦИК Кристина Авлохова.

Флаг Южной Осетии

Она сообщила, что одна из групп планирует провести собрание 30 января, чтобы выдвинуть кандидатом на пост главы республики Владимира Пухаева. Другая группа намерена провести собрание 1 февраля и выдвинуть своим кандидатом Гено Каджаева.

Авлохова отметила, что о проведении собраний инициативных групп или съездах партий для выдвижения кандидатов нужно сообщать в ЦИК не позднее, чем за пять дней. Также это выдвижение должны поддержать не менее 100 человек.

Напомним, в Южной Осетии в 2021 года выборы президента назначены на 10 апреля. Анатолий Бибилов, который в настоящее время является главой государства, пока не делал заявлений о планах участвовать в выборах.