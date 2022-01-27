Донецк, , 09:29 — REGNUM Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) нуждаются в современном вооружении, в том числе для противостояния беспилотникам. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouТube-канала «Соловьев Live».

«Мы все же предполагаем, что речь нужно идти о том вооружении, о котором вы говорите — нам необходимо противостоять и «Байрактарам», в первую очередь, потому что слабые точки все равно остаются. Если быть достаточно откровенным», — сказал Пушилин.

Он добавил, что западные страны поставляют Украине устаревшее вооружение, но оно «все равно способно нанести ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре и населению».

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы страны военного блока НАТО активизировали военную помощь Украине. В эту страну поставляются различные системы вооружения, а также Киеву выделяются средства на закупку вооружений в странах Запада.

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