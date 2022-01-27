Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM На Среднем Урале проведут проверку из-за столкновения поездов на территории Нижнетагильского металлургического комбината. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Железная дорога

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Инцидент произошел вечером 26 января на станции «Коксохим». Два поезда столкнулись при производстве маневровых работ на комбинате. В результате происшествия повреждения получили четыре вагона. Из-за столкновения поездов никто не пострадал.

По факту произошедшего проводится проверка. В результате надзорных мероприятий в ведомстве дадут правовую оценку действиям должностных лиц.