На Среднем Урале проводят проверку по факту столкновения поездов
Екатеринбург, 27 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. На Среднем Урале проведут проверку из-за столкновения поездов на территории Нижнетагильского металлургического комбината. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
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Железная дорога
Инцидент произошел вечером 26 января на станции «Коксохим». Два поезда столкнулись при производстве маневровых работ на комбинате. В результате происшествия повреждения получили четыре вагона. Из-за столкновения поездов никто не пострадал.
По факту произошедшего проводится проверка. В результате надзорных мероприятий в ведомстве дадут правовую оценку действиям должностных лиц.