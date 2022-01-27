Владикавказ, 27 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Двое из пострадавших — дети 2018 и 2019 годов рождения. С травмами разной степени тяжести они и другие находившиеся в машинах пассажиры госпитализированы в медучреждения, говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по региону.

Kaatjem Авария

ДТП случилось 25 января в городе Дигора. Водитель «четырнадцатой», 1990 года рождения, совершая поворот, нарушил правила дорожного движения, не предоставил преимущество водителю «семерки», 1992 года рождения. В результате чего произошло столкновение. Как было установлено в ходе предварительной проверки, оба водителя в момент аварии не имели прав на управление транспортными средствами.

«В ходе выяснения обстоятельств ДТП, сотрудники Госавтоинспекции установили, что оба автовладельца находились за рулем, не имея водительских удостоверений на право управления автомобилем, что влечет административное наказание. Кроме того, ребенок 2018 г. р. перевозился в машине без использования детского автокресла», — говорится в сообщении МВД.