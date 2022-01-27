Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве во всём наземном общественном транспорте появилась новая функция у валидаторов — пассажиры смогут активировать баланс на карте «Тройка», сообщается на портале мэра столицы.

Карта «Тройка» в московском метро Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Воспользоваться новым сервисом теперь можно с помощью 25 тысяч валидаторов на всех маршрутах наземного транспорта Москвы. Для активации баланса на карте «Тройка» онлайн достаточно приложить карту к считывающему устройству.

Раннее для активизации баланса карты «Тройка» нужно было идти на одну из станций Московского метрополитена и использовать специальный терминал.

ИА REGNUM раанее сообщало, оплата по карте «Тройка» стала доступна во всех автобусах «Мострансавто» на территории Подмосковья.

Читайте подробнее: В Подмосковье расширились возможности проезда по «Тройке»