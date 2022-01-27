Чебоксары, , 09:24 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии, где ремонтируют дорогу Никольское — Ядрин — Калинино, скорректируют документацию для организации на одном из участков наружного освещения. Цена контракта составила 1,5 млн рублей. Соответствующее извещение об итогах электронного конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Освещение на эстакаде Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказчиком является казённое «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (организация, являющаяся подведомственной министерству транспорта). Речь идёт о корректировке проектной документации по строительству наружного освещения и светофоров дороги Никольское — Ядрин — Калинино (км 10+650 — км 15+124) в Ядринском районе. Это участок по правобережной части Ядрина.

Строительная длина участка — 4,474 км, протяжённость стационарного электрического освещения составит 0,920 км. Ожидается, что для организации линии стационарного электрического освещения будет проложен подземный кабель.

«Подготовить необходимые данные для получения технических условий на постоянное подключение объекта к инженерным сетям и коммуникациям», — говорится в документации.

Начальная цена составляла 1 515 297 рублей. Источник финансирования — региональный бюджет. По итогам конкурса цена контракта снижена до 1 500 000 рублей, контракт заключён с обществом «Научно-производственная фирма «Эскиз» (г. Чебоксары).

Работы должны начаться после подписания контракта и завершиться 16 ноября 2022 года.

Ранее администрация Ядринского района заявляла, что в 2021 году проводился капитальный ремонт дороги Никольское-Ядрин-Калинино на участке км 21+372 — км 31+660