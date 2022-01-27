Лима, 27 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Власти Перу готовятся наложить штраф на испанскую нефтяную компанию Repsol за отсутствие мер по ликвидации разлива нефти, произошедшего у берегов Лимы. Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Canal N, заявила глава агентства по оценке и мониторингу за окружающей средой южноамериканской страны Мириам Алегрия.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

«Вчера истек срок для выполнения первой меры — определения пострадавших зон ‑ и в связи с этим сегодня мы стали готовить требование о взыскании штрафа, поскольку компания этого не сделала», — сказала Алегрия.

Она отметила, что испанская компания была уведомлена о возможности соответствующего шага ещё 18 января: «Сегодня истекает срок для второго блока мер <…>. Если мы убедимся, что компания не выполнила их, мы будем требовать выплату штрафа».

Алегрия подчеркнула, что сумма штрафа может достигнуть 18,4 млн солей (4,6 млн долларов).