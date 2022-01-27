27 января 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Шаповалова, , 10:00 — REGNUM Известие о существенном повышении курса доллара и евро всполошило соцсети. Многие говорили о причинах этого явления, но были те, кто откровенно иронизировал. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хочу понять, как это при плохом Ельцине в 1998 году, когда шла война в Чечне и кругом всё рушилось, доллар стоил 20 рублей, даже в 2000 году он стоил 27 рублей, в кризис 2008 года доллар был 23, а теперь, когда настал порядок, доллар стоит 80 рублей.

При плохом императоре перед революцией во время Первой мировой войны доллар стоил немного меньше 7 рублей. Даже при революции в октябре 1917-го доллар был 11 рублей, во Вторую мировую доллар стоил около 5 рублей. Может, у нас вместо экономических советников неадекватные люди сейчас?» — рассуждает Т.

«Как позитивно! Нефть дорожает — рубль дешевеет, нефть дешевеет — рубль дешевеет. Вы уж, господа, как-нибудь определитесь в своих экономических моделях», — иронизирует Д.

«Скоро даже звание деревянного потеряет — с учетом нынешней цены на дерево», — смеётся Дмитрий Спиридонов. «А что на это скажет официальная инфляция в 8−9% годовых? Вся бытовуха-то у нас импортная», — спрашивает Сергей Соколов.

«Не надо покупать фантики, рубль — лучшая валюта», — призывает Светлана.

«Любимое развлечение россиян — сидеть в трусах перед компом и следить за курсом доллара», — заметил Виталий Солянкин.

«Курс доллара у нас искусственный, рассчитан на пополнение бюджета. Каждый раз, когда растёт курс, Центробанк скупает валюту, что негативно сказывается на курсе, но даёт прибавку в бюджет с экспорта.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Если бы материалы для работы не дорожали, было бы плевать на курс. Но наши местные производители тоже поднимают цены. В результате цена импортных материалов, даже с учётом курса, меньше нашей», — рассуждает Николай Петров.

«Курс евро превысил ₽90. Доллар — ₽80. Наглядный показатель сильной банковской системы страны, которой любые санкции по плечу», — замечает Людмила Филатова.

«И где теперь американцы возьмут столько рублей, чтобы купить свой доллар?» — иронизирует Игорь.

«В связи с известными последними событиями и приготовлением Украины к войне, когда Россия не может остаться в стороне, вся эта шумиха (валюты подросли, рубль упал…) — это шум не о том! Вот после (через энное количество времени!), уверен, цифири будут совсем другие, намного ниже и приятнее!

Так как партнерам России выгодно покупать всё российское за бесценок, почти даром, вот из-за этого и идёт главный сыр-бор в экономике… за позицию, выгодную или приемлемую любым государствам!

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лишь бы хватило мужества и воли, чтобы не спасовать, чтобы понять, что решается именно главенство в мировой экономике, позиция (на многие десятилетия!) самой России и мира в целом! Очень хочется надеяться на то, что это в российском правительстве понимает большинство, хотя… я не Нострадамус и предвидеть что-то из ряда вон выходящее — не могу, но искренне надеюсь, что это все понимают», — замечает Влад.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 января, курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей, а доллар впервые с ноября 2020 года подскочил до 80 рублей.

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