Уфа, 27 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Комплекс сжижения природного газа намерены построить в башкирском Салавате. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Gerry Dincher Хранилище газа

Данный вопрос был рассмотрен на заседании в правительстве республики.

Сообщается, что в марте инвестор намерен начать монтажные работы на площадке и завершить их к концу года. Одновременно с этим руководство предприятия будет подбирать перспективные площадки в Башкирии для установки криогенных топливозаправочных пунктов для транспорта.

Глава республики Радий Хабиров предложил рассмотреть в качестве потенциальной площадки для возведения криогенных топливозаправочных пунктов промышленный узел на территории агломерации Стерлитамак-Салават-Ишимбай.

Участники заседания отметили необходимость закупки организациями Башкирии маневровых локомотивов в газовом исполнении.