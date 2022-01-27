Москва, 27 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В 2022 году в Москве запустят завод по производству вакцин для животных, сообщил 27 января вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Business.ua Вакцина

Новое производство откроется в ОЭЗ «Технополис «Москва». Оно будет выпускать несколько видов безопасных вакцин и сопутствующие препараты для домашних питомцев и сельскохозяйственных животных. Мощности рассчитаны на выпуск нескольких десятков миллионов доз вакцинных препаратов в год. Инвестором выступит российская компания — производитель лекарств для животных.

«В этом году компания начнет производить вакцины, сыворотки и тест-системы для животных. Они помогут обеспечить рынок необходимыми товарами и решат задачу импортозамещения лекарств для ветеринарного применения», — рассказал Ефимов.

Заммэра отметил, что всего в 2022 году на территории ОЭЗ планируется открыть не менее десяти новых производств с объёмом вложений более 10 млрд рублей.