Нур-Султан, , 09:21 — REGNUM Постановление об освобождении вице-министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова от занимаемой должности приняло правительство республики. Об этом 27 января сообщает пресс-служба премьер-министра страны.

Казахстан Югасов Владимир © ИА REGNUM

«Постановлением правительства Республики Казахстан Киясов Ерлан Ансаганович освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан — главного государственного санитарного врача Республики Казахстан согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении.

При этом причины увольнения Киясова не указываются.

Отметим, Ерлан Киясов был назначен на пост вице-министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Казахстана в сентябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожизненное председательство первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности (СБ) и Ассамблее народа Казахстана (АНК) отменила верхняя палата парламента Республики.