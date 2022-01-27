Старый Оскол, Белгородская область, , 09:21 — REGNUM Новым главой администрации Старооскольского городского округа Белгородской области назначен Андрей Чесноков, решение принято 26 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе совета депутатов города.

Глава Старого Оскола Андрей Чесноков Https://oskolregion.ru/

На заседании совета депутатов были подведены итоги конкурса на замещение должности главы Старооскольской администрации. В комиссию поступили три заявления от кандидатов — начальника юридического отдела ООО «Расчётно-аналитический центр», депутата Совета депутатов Старооскольского городского округа Виталия Кандаурова (ЛДПР), коммерческого директора ООО «Торговый мир» Ярослава Лукъянцева и первого заместителя главы администрации Старого Оскола, врио полномочия главы администрации Андрея Чеснокова, чью кандидатуру поддержал губернатор Вячеслав Гладков. Большинством голосов депутатов главой города избран Андрей Чесноков.

Бывший глава Старооскольского городского округа Александр Сергиенко в декабре 2021 года стал генеральным директором ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород»

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