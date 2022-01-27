Тбилиси, , 09:16 — REGNUM Вашингтон рассчитывает, что основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) прекратит бойкот грузинского парламента. Об этом журналистам сообщила посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

«Соединенные Штаты призывают все партии, особенно «Единое национальное движение», войти в парламент, так как мы убеждены, что парламент является местом для защиты ваших интересов и взглядов», — сказала Дегнан.

Она отметила, что парламент является демократическим институтом и призвала пользоваться им. Посол добавила, что нужно сделать так, чтобы парламент отражал разнообразие взглядов, существующее в Грузии.

Стоит отметить, что партия ЕНД в знак протеста регулярно объявляет бойкот парламента Грузии, предпочитая проводить уличные протестные акции. Последний раз к этой мере прибегли в ноябре 2021 года, обвинив власти в «фальсификации» выборов в органы местного самоуправления. В январе 2022 года председатель партии Ника Мелия объявил, что бойкот может быть отменён. В партии на протяжении недели обсуждают этот вариант.

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