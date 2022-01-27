Омск, , 09:13 — REGNUM Более 1 млрд рублей выделили на ликвидацию несанкционированной свалки в черте города Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в правительстве Омской области.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти региона распределили субсидии федерального бюджета муниципалитету на рекультивацию в 2022—2023 годах закрытой свалки в Центральном административном округе. Работу проведут в рамках регионального проекта «Чистая страна», направленного на достижение показателей нацпроекта «Экология».

Объём субсидий в течение двух лет составит 1 млрд 188 млн 838 тыс. 970 рублей. Администрация Омска уже подготовила конкурсную документацию.

Кроме того, в Минприроды РФ подготовлена и направлена заявка на финансирование за счёт федеральных средств мероприятий по рекультивации закрытой свалки в Советском округе Омска. Заключён договор на исполнение проектно-изыскательских работ для проекта рекультивации свалок в Кировском и Ленинском административных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Омской области с рабочей поездкой побывала вице-премьер Виктория Абрамченко. Региональные власти согласовали с ней дорожную карту по решению ряда экологических проблем, в том числе по ликвидации четырёх крупных свалок в черте Омска.

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