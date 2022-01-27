Окинский район, Бурятия, , 09:12 — REGNUM В Бурятии полицейские изъяли более 7,5 тонны незаконно добытого нефрита стоимостью около 110 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, операция была проведена совместно с сотрудниками Росгвардии.

Нефрит МВД по Бурятии

Правоохранители установили, что нелегальную добычу полудрагоценного камня в горах развернул работник компании-подрядчика геологической организации в Окинском районе.

«Изъята техника и 7560 килограммов нефрита. Рыночная стоимость данной партии превышает 110 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту предъявлено обвинение в нарушении правил охраны и использования недр. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

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