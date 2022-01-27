Джакарта, 27 января 2022, 09:11 — REGNUM Еще один индонезийский военный был убит в перестрелке в провинции Папуа (Индонезия), сообщает CNN Indonesia.
В общей сложности трое индонезийских военных погибли. Все погибшие входили в оперативную группу по обеспечению безопасности в уязвимых районах Папуа.
Как сообщало ИА REGNUM, в разгар усилий по борьбе с коронавирусом число случаев заражения геморрагической лихорадкой денге резко выросло в Восточной Яве.
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