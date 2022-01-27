Сеул, , 09:11 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 26 января телефонные переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, представители двух стран обсудили серию ракетных пусков КНДР, а также пути предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

В ходе беседы Но Гю Док подчеркнул необходимость возобновления зашедших в тупик переговоров с Пхеньяном, а также призвал Россию сыграть конструктивную роль в решении данного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель Южной Кореи провел телефонные переговоры со своими коллегами из США и Китая.

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