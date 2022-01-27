Днепропетровск, Украина, 27 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Военнослужащий украинской Национальной гвардии в ночь на 27 января расстрелял караул на Южном машиностроительном заводе в городе Днепр (Днепропетровске), в результате чего пять военнослужащих погибли и еще пятеро были ранены. Об этом 27 января сообщает пресс-служба МВД Украины.

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«27 января в 03:40 мин (04:40 мск) на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения и уточняется, что позднее одна украинская военнослужащая скончалась от полученных ранений.

Кроме того, уточняется, что в городе введена полицейская операция «Сирена», по тревоге поднят личный состав подразделений полиции и Национальной гвардии. При этом отмечается, что мотивы совершенного преступления на данный момент не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января инцидент со стрельбой произошел в одном из жилых районов американского Портленда (штат Орегон).