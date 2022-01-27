Самара, 27 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Центр амбулаторной онкологической помощи в Чапаевской городской больнице Самарской области намерены открыть не позднее 1 ноября 2022 года. Об этом 27 января сообщает пресс-служба областного правительства.

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Глава региона Дмитрий Азаров посетил данное медучреждение в ходе поездки в Чапаевск. На третьем этаже поликлиники будет проведен капитальный ремонт помещений, появится современное медицинское отделение, в котором жители смогут получить консультацию врачей-онкологов и пройти полное обследование. В центре планируют проводить амбулаторные манипуляции и химиотерапию, предусмотрен и дневной стационар.

Новый центр амбулаторной онкологической помощи будет обслуживать жителей Чапаевска, Хворостянского, Приволжского, Пестравского, Безенчукского и Красноармейского районов (порядка 150 тысяч человек).

Согласно планам, центр намерены открыть не позднее 1 ноября 2022 года. Глава региона поставил задачу закончить все работы в срок. Он также обратил внимание на том, что необходимо заранее сформировать штат специалистов.

«Если сюда в отделение будет переводиться специалист, уже работающий в больнице, его место не должно быть оголено, надо все заранее продумать», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области были открыты шесть подобных центров: четыре в Самаре и по одному в Тольятти и Сызрани.