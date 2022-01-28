Кроме того, 27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста — дата связана с освобождением 27 января 1945 года Красной Армией крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцим.

Череду памятных мероприятий откроет торжественная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, которую посетит президент России Владимир Путин . Глава государства, сам ленинградец, почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это одно из трагических событий в годы Великой Отечественной войны и самых ужасных гуманитарных катастроф в истории человечества: по разным данным, во время блокады погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек.

27 января Россия отмечает 78-летнюю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в разных уголках страны и мира проходят торжественные мероприятия, посвящённые героической обороне Ленинграда и подвигу ленинградцев, которых не сломили длительная осада города и страшные испытания голодом, холодом, бомбёжками.

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Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге посетит президент РФ Владимир Путин 27 января — в День снятия блокады Ленинграда, сообщили 26 января в пресс-службе Кремля.

На Чукотке с середины января проходят тематические мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Приморье присоединилось к Всероссийской акции «Блокадный хлеб» — уроки памяти, тематические классные часы, показы фильмов и различные патриотические мероприятия 27 января проводятся в муниципалитетах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В Хабаровском крае 27 января проходят памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Состоятся акции «Блокадный хлеб», «Блокадная лента». В школах пройдут «Уроки памяти». Активисты патриотических движений возложат цветы к мемориалам.

В Омской области 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдёт патриотическая акция «Блокадный хлеб». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Несколько сотен тысяч горожан, чтобы отстоять свою Родину, отправились добровольцами на фронт. Сформированные из них соединения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной армии, которые в итоге отстояли город-герой Ленинград», — так открывается исторический мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон».

В течение всего этого периода, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление противнику.

«27 января 1944 года советскими войсками была полностью снята блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня.

Об этом: Дворцовый мост подсветят в честь полного освобождения Ленинграда от блокады

Пролеты Дворцового моста в Санкт-Петербурге в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подсветят оливковым и зеленым.

При разработке плана нападения на СССР немецко-фашистские захватчики одной из своих самых главных задач назвали захват Ленинграда — одного из самых крупных экономических, культурных, политических и научных центров СССР.

09:42 27.01.2022

С 78-й годовщиной освобождения города на Неве от фашистской блокады поздравил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

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В регионе проживают четыре ветерана, принимавшие участие в обороне Ленинграда, и 48 жителей блокадного города. Губернатор выразил им благодарность «за мирное небо над головой».

09:46 27.01.2022 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил ветеранов и жителей региона с 78-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Об этом: Глава Ленобласти поздравил с полным освобождением Ленинграда от блокады

09:49 27.01.2022 Россия должна помнить подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда и передать эту память следующему поколению. Об этом в своём аккаунте в Instagram написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Сколько бы лет ни прошло, мы с вами должны помнить этот героический подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, а также обязаны передать память об этом дне подрастающему поколению. Крайне важно, чтобы подвиг ветеранов не был забыт, ведь они сражались за наш с вами мир. К сожалению, попытки переписать итоги Второй мировой войны еще не ушли до конца в прошлое, наш долг — не допустить умаления значения подвига советских солдат, которые отдали свои жизни за нашу Родину», — написала Москалькова. Об этом: Омбудсмен Москалькова заявила о попытках переписать итоги войны

10:01 27.01.2022 Еврейская автономия приняла участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Учеников школ региона ознакомили с информацией о блокаде и раздали им кусочки хлеба весом 125 граммов каждый. Подробности в материале: Школьникам Еврейской АО раздали хлеб в память о блокаде Ленинграда

10:10 27.01.2022 Сегодня, 27 января, в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады заместитель председателя правительства Забайкальского края, председатель регионального отделения РВИО Татьяна Цымпилова обратилась к землякам с приветственной речью. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона. Битва за Ленинград, продолжавшаяся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. В боевых действиях в разное время участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов. «Это день великой радости и скорби. Оборона Ленинграда являет собой зримый символ мужества, сплочения сил блокадников и воинов, ежедневно совершавших свой подвиг и отдавших свою жизнь за Ленинград», — отметила вице-премьер. Подробности в материале: Забайкальцы чтут День освобождения Ленинграда от фашистской блокады

10:24 27.01.2022 Боим Соломон Самсонович. Ленинградский салют 27 января 1944 года. 1944

10:32 27.01.2022 Экспозиция, посвященная подвигу медицинских работников во время блокады Ленинграда, открылась на территории Военно-медицинского музея (Санкт-Петербург).

10:33 27.01.2022 Музей блокадной медицины — первое в России экспозиционное пространство, посвященное подвигу медицинских работников, спасавших жизни защитников Ленинграда в 1941—1944 годах. На выставке представлены редкие документы и уникальные артефакты, рассказывающие о малоизвестных страницах истории лечебных учреждений города во время Великой Отечественной войны, о героическом труде врачей и медицинских сестер на Ленинградском и Волховском фронтах. Одно из центральных мест экспозиции отдано отреставрированному санитарному автомобилю ГАЗ-АА — подлинному предмету из собрания Военно-медицинского музея. Легендарные «полуторки» в годы войны перевезли по Дороге жизни более 20 тыс. раненых и больных из блокадного Ленинграда.

10:35 27.01.2022 В Музее блокадной медицины также впервые представлены найденные в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга документы, в которых отражена деятельность больницы им. Софьи Перовской за 1943 год, раскрыты особенности работы лечебных подразделений, трудности снабжения и повседневной жизни. Экспозиция, посвященная подвигу медицинских работников во время блокады Ленинграда, размещена на территории Военно-медицинского музея — музея медицины России и военно-медицинской службы, который называют медицинским Эрмитажем. Музей был создан 12 ноября 1942 года, когда медицина имела стратегическое значение.

10:37 27.01.2022 Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) поздравили ветеранов Филиппа Михайловича Жаркого (Файвиш Менделеевич) и Зиновия Леонидовича Меркина с 78-й годовщиной освобождения Ленинграда от военной блокады, сообщается на сайте Минобороны РФ. Файвиш Менделеевич с февраля 1944 года участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Пскова и Острова. Участник штурма Рейхстага в Берлине. За годы войны был трижды тяжело ранен. В 1972 году уволился из Вооруженных сил в звании полковника. Зиновий Леонидович после приписания себе одного года записался добровольцем в дивизию народного ополчения города Ленинграда. В июле 1941 года в окружении был тяжело ранен. Воевал на Невском пятачке переплывал Неву на деревянном плоту. Военный оркестр ЗВО и Военного инженерно-технического института исполнили композиции военных лет, а ученики близлежащих школ прочитали для ветеранов стихи о войне и подарили им рисунки. Мероприятия прошли возле домов ветеранов и под окнами госпиталя для ветеранов войн и военных конфликтов в Санкт-Петербурге.

10:42 27.01.2022 Почему фашистская блокада провалилась? Почему Ленинград устоял? Почему Ленинград победил? Почему коммунизм победил нацизм в Великой Отечественной войне? Об этом рассказывает профессор психологии, блокадница Рада Михайловна Грановская.

10:47 27.01.2022 С первых недель Великой Отечественной войны, как только над Ленинградом нависла угроза уничтожения, на защиту Северной столицы немедленно встали военнослужащие войск НКВД, сообщает пресс-служба Росгвардии. Бойцы 1-й, 20-й, 21-й, 22-й стрелковых дивизии НКВД, 2-й (23-й) дивизии НКВД по охране железных дорог, включая семь её бронепоездов, а также двух бригад и нескольких отдельных частей и подразделений внутренних войск проявили беспримерную отвагу при защите ленинградских рубежей, поимке и ликвидации вражеских лазутчиков и диверсантов, обеспечении бесперебойной работы Дороги жизни по льду Ладожского озера и охране жизненно важных объектов города, в т.ч. продовольственных складов. Не менее значимой оказалась помощь этих частей и соединений войск НКВД Ленинградскому, Волховскому и 2-му Прибалтийскому фронтам в период подготовки и проведения окончательного прорыва фашистской блокады в 1944 г. По исследованиям кандидата исторических наук подполковника в отставке Виктора Баскакова, к началу этой развернувшейся на обширной территории стратегической операции в состав 239-й стрелковой дивизии 59-й армии Волховского фронта, находившейся севернее Новгорода, входила сводная артиллерийская бригада внутренних войск под командованием начальника артиллерии войск НКВД полковника А. П. Лахова. Бригада включала 1-й артполк (командир — подполковник C. C. Богачевский) Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского и 2-й артполк (командир — подполковник П. С. Великанов) 2-й мотострелковой дивизии особого назначения войск НКВД СССР. Накануне наступления личный состав 1-го артполка обратился с письмом к трудящимся Ленинградской области, в котором дал клятву выполнить боевую задачу, очистить советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Высочайшее мастерство, бесстрашие и отвагу в боях с врагом проявил личный состав 1-го дивизиона под командованием старшего лейтенанта Сухоручкина. Поддерживая огнём своих орудий наступающий на главном направлении 2-й батальон 511-го стрелкового полка, артиллеристы этого дивизиона обеспечили успех не только стрелкового батальона, но и всей дивизии, сумевшей прорвать в атаке сильно укрепленную линию обороны противника и завязавшую бой в её глубине. Войскам, участвовавшим в боях, была объявлена благодарность Верховного главнокомандующего, а в соответствии с его приказом наиболее отличившимся частям и соединениям Волховского фронта, в том числе 1-му и 2-му артполкам войск НКВД, было присвоено наименование «Новгородский». Около двухсот бойцов и командиров этих полков были награждены орденами и медалями.

10:51 27.01.2022 Звание города-героя присвоено Ленинграду 8 мая 1965 года. Читайте также: Города-герои. Ленинград. Радио REGNUM

10:51 27.01.2022 Алтайский край готовится принять участие во Всероссийском открытом уроке «Город вечно живых», посвященный дню снятия советскими войсками блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня. Проект инициирован Минпросвещения России, сообщает сегодня, 27 января, пресс-служба правительства региона. Открытый урок проведут София Хоменко и научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Константин Тарасов, гостем эфира станет историк, писатель и журналист Денис Мастридеев, сообщили в министерстве образования и науки Алтайского края. Об этом: В Алтайском крае чтут защитников Ленинграда, освободивших город от фашистов

10:52 27.01.2022 Напомним, Алтайский край в годы войны стал второй родиной для многих жителей осажденного Ленинграда. В октябре 1942 года из блокады в Барнаул привезли четыре тысячи детей, которых после медицинского обследования расселили по 26 селам региона. На сегодняшний день в Барнауле проживает 83 человека, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда». Читайте также: Блокада Ленинграда: в Барнауле возложили цветы к мемориалу

10:53 27.01.2022 Гвоздики [Анна Рыжкова © ИА REGNUM]

10:53 27.01.2022 На территории Ленинградской области в 1941—1944 годах развернулось самое продолжительное сражение времён Великой Отечественной войны — Ленинградская битва. Разрушения и жертвы на оккупированной врагом земле Ленобласти были огромны, население сократилось более чем вдвое. Подвиг воинов Красной армии и жителей Ленинградской области, многие из которых стали партизанами, позволил спасти Ленинград от захвата и уничтожения. Читайте также: Война: Ленинградская область 1941−1945 гг

10:55 27.01.2022 Прорыв блокады Ленинграда советскими войсками в январе 1943 года имел ясную военно-политическую цель: соединить осажденный город с «Большой землей» по суше, в дополнение к Дороге жизни по Ладожскому озеру, чтобы доставить в Ленинград продовольствие и топливо и спасти сотни тысяч людей, которых враг морил голодом, обстреливал и бомбил, а также обеспечить переброску войск для усиления Ленинградского фронта. Читайте также: Дорога Победы в Ленинград: подвиг в «коридоре смерти»

10:55 27.01.2022 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В этот день немецкие войска захватили город Петрокрепость (Шлиссельбург) у истока Невы и вместе с финскими войсками на севере замкнули сухопутное кольцо блокады вокруг Ленинграда. В этот же день немецкая авиация произвела массированную бомбардировку Ленинграда, в результате которой были разрушены жилые дома, а также сгорели Бадаевские продовольственные склады. Читайте также: Война: Ленинградская область 1941−1945 гг

10:57 27.01.2022 Выпьем за тех, кто командовал ротами, Кто умирал на снегу, Кто в Ленинград пробивался болотами, Горло ломая врагу. П. Шубин. «Волховская застольная» Читайте также: Как ломать горло врагу — урок на все времена

10:57 27.01.2022 Салют в честь снятия блокады. 27 января 1944

11:00 27.01.2022 Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте также: Володин призвал не допустить повторения войны

11:04 27.01.2022 Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, проходят в Новороссийске 27 января, сообщили в пресс-службе администрации города. Об этом: Новороссийск присоединился к акции «Блокадный хлеб»

11:11 27.01.2022 Уроки памяти «Блокадный хлеб» проводятся 27 января для школьников Красноярского края. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Читайте также: В красноярских школах проходят уроки памяти «Блокадный хлеб»

11:16 27.01.2022 В Новороссийске проходят памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда. admnvrsk.ru

11:19 27.01.2022 Блокада города на Неве стала актом геноцида мирного населения Советского Союза, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. «Сегодня в большинстве стран Запада, которые входят в НАТО, забывают, что творилось на территории Советского Союза. Вся оккупированная территория Ленинградской области подвергалась, по сути, массовому геноциду. К сожалению, на Нюрнбергском процессе блокада Ленинграда не была признана геноцидом, но мне кажется, что сегодня настало время заявить четко: блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками была геноцидом советского народа, зверским актом уничтожения мирного населения. Именно так к этому надо относиться сегодня», — сказал Михаил Мягков.

11:21 27.01.2022 По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, оборона Ленинграда имела очень большое значение для всего мира. «Героическая оборона Ленинграда имела огромное значение не только для нашей страны, но и для всего мира. Причем имела значение как стратегическое и военно-политическое, так и моральное. Можно без преувеличения сказать, что на оборону Ленинграда, на блокаду города на Неве смотрел буквально весь мир. От того, выстоит ли Ленинград, удержат ли его защитники, зависело очень много. Если бы немцы соединились с финнами, которые наступали на город с севера, и взяли его, то группа армий «Север» могла бы перебросить значительные силы на Московское направление и под Сталинград, где ситуация стала бы критической, — сказал он. Историк напомнил, что фюрер не собирался оставлять в живых никого из ленинградцев. «В планах Гитлера не было намерений после победы Германии оставить Ленинград, город должен был быть полностью разрушен. Это не выдумки и не размышления историков, а реальные документы от сентября 1941 года, когда Гитлер в директиве командованию военно-морского флота отметил, что после войны он не заинтересован в сохранении Ленинграда, все просьбы о капитуляции должны быть отклонены, а жители, покидающие город, должны быть возвращены обратно под угрозой применения оружия. Они должны быть заперты в городе и умереть в блокаде», — подчеркнул научный директор Российского военно-исторического общества. Самым страшным испытанием в годы блокады стал голод, от которого гибли сотни тысяч человек. «Город каждый день подвергался бомбежкам, но самым страшным испытанием был голод. По подсчетам историков, более 90% погибших жителей города умерли именно вследствие голода, их насчитывается от 800 тысяч до миллиона и даже больше. Это была трагедия всемирного масштаба. Никогда такой огромный мегаполис не попадал в блокаду, и связь с Большой землей могла поддерживаться только по Ладожскому озеру. Ленинград держался и показывал пример не только Советскому Союзу, но и всему миру: англичанам, французам, американцам. Город не просто жил, но и боролся. Только представьте: подростки, люди, которые еле двигались, шли на заводы и ремонтировали технику, производили снаряды для обороны Ленинграда», — напомнил Михаил Мягков. Историк подчеркнул, что молодежь должна знать об этих страницах нашей истории, и очень важную роль здесь играют школьные учебники истории.

11:22 27.01.2022 Школьник Миша Никитин у кухонной плиты в блокадном Ленинграде. Январь 1942 г.

11:23 27.01.2022 Научный директор РВИО считает, что в школьном процессе сегодня как минимум в полтора-два раза должны быть увеличены часы, касающиеся изучения Великой Отечественной войны. Он добавил, что европейцам, которые сегодня посещают Петербург как туристы, нужно обязательно показывать места, связанные с блокадой. «Сегодня мы знаем, что в блокаде Ленинграда участвовали не только немецкие и финские войска, там были эсэсовцы из Эстонии, были шведы, была испанская «Голубая дивизия». Мне кажется, сегодня настало время, чтобы на сайтах, посвященных Великой Отечественной войне и обороне Ленинграда, появились переведенные на эти языки все факты, связанные с блокадой, и названы (были) преступники, которые в этом участвовали. Сегодня европейцы любят посещать город на Неве, и мне кажется, что в обязательную программу посещения нужно включить музеи героической обороны Ленинграда, Пискаревское кладбище и мемориальные места, связанные с блокадой. Это будет восстановлением исторической справедливости».

11:24 27.01.2022 Блокадные дети и блокадные врачи

11:29 27.01.2022 В Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина накануне 78-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялась презентация книги «Ушедшие в бессмертие. Памяти 2-й ударной армии». Проект «Подвиг 2-й ударной армии» реализован Фондом развития науки и культуры «Таволга» при поддержке Государственной компании «Автодор»и Российского исторического общества. Приветствие участникам мероприятия направил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сообщается на сайте общественной организации. Книга посвящена боевому подвигу и трагедии 2-й ударной армии, которая ценой неимоверных усилий сделала всё возможное для прорыва блокады Ленинграда, сражаясь на Волховском фронте. Также этот исторический труд связан с трассой М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург). Именно строительство дороги послужило импульсом к созданию не только книги, но и мемориального комплекса «Погибшим при защите Отечества». Дело в том, что один из участков магистрали проходит близ деревни Мясной Бор в Новгородской области. В этом районе в 1941—1942 гг. располагался узкий коридор, по которому шло снабжение 2-й ударной армии, а в феврале 1942 года выходили из окружения красноармейцы. Здесь поисковыми отрядами при подготовке территории под строительство М-11 были обнаружены останки воинов, а в июне 2020 года на 563-м км был открыт мемориальный комплекс, увековечивший память павших героев.

11:29 27.01.2022 В Еврейской АО поздравили с памятной датой окончания блокады Ленинграда жительницу Октябрьского района Александру Васильеву. Её эвакуировали из города в трёхлетнем возрасте в 1942 году. Подробности в материале: В Еврейской автономии живут четыре человека, пережившие блокаду Ленинграда

11:30 27.01.2022

11:33 27.01.2022 В Красноярском крае 27 января проходят мероприятия, посвящённые годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Читайте также: Красноярцы почтили память героев блокадного Ленинграда

11:40 27.01.2022 Минпросвещения России скорректировало примерный календарный план воспитательной работы на 2021−2022 учебный год, включив в него День памяти жертв холокоста, следует из опубликованного на сайте министерства распоряжения. «27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима), День памяти жертв холокоста», — говорится в документе. Распоряжение вносит изменения в план, который был утвержден в августе 2021 года.

11:40 27.01.2022 История Великой Отечественной войны — это не только история многочисленных ежедневных подвигов бойцов Красной армии, но и история непостижимого массового героизма, где безымянные герои плечом к плечу вставали на защиту родной земли. И священна не только память об этом братском героизме, но и места, где сражались до последнего солдата, до последней пули. И города, где шли самые кровопролитные сражения и защитники живой стеной преграждали путь врагу, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы, впоследствии были удостоены высшей степени отличия — «Город-герой». Это звание присвоено 12 городам СССР и Брестской крепости, которая первая приняла массированный удар врага. Читайте также: 12 городов-героев и Брестская крепость

11:41 27.01.2022 Гвоздики и свечи [Дарья Драй © ИА REGNUM]

11:54 27.01.2022 В Новосибирске сегодня, 27 января, состоялся торжественный митинг, приуроченный к 78-й годовщине полного освобождения города Ленинграда. Напомним, что блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Читайте также: Новосибирцы возложили цветы к стеле «Трудовому подвигу ленинградцев»

12:02 27.01.2022 В Кемеровской области сегодня, 27 января — в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — проходят классные часы, уроки мужества и тематические выставки. Губернатор региона Сергей Цивилёв вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и блокадниками возложили цветы к памятнику «Жителям блокадного Ленинграда» в Кемерове, сообщили в правительстве региона. Читайте подробнее: В Кемерове возложили цветы к памятнику «Жителям блокадного Ленинграда»

12:04 27.01.2022 Председатель Совета Федерации, представитель от органа исполнительной власти Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Спикер СФ возложила венок к монументу «Мать-Родина», расположенному на Пискаревском кладбище.

12:05 27.01.2022 По словам Валентины Матвиенко, в истории нет трагедии, сравнимой с тяжестью тех испытаний, которые прошли жители блокадного Ленинграда и защитники города. Председатель СФ напомнила, что о блокаде написано много книг, сняты фильмы. Но, добавила она, ничто по-настоящему не может передать ту силу духа, стойкость, героизм, мужество, которые проявили ленинградцы, защищая свой родной город. Валентина Матвиенко назвала Пискаревское кладбище местом боли и гордости. «Мы все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев». Спикер СФ уверена, что свет подвига жителей блокадного Ленинграда никогда не погаснет. «Наш долг — свято хранить память о тех, кто отстоял город».

12:05 27.01.2022 Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма попросила президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это следует из письма организации в адрес главы государства (имеется в распоряжении ИА REGNUM). «Мы, бывшие малолетние узники фашизма, обращаемся к Вам как к главе государства — наследников победителей с просьбой сохранить историческую память о трагедии советского мирного населения в годы Великой Отечественной войны и внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», учредив День геноцида советского народа», — говорится в тексте обращения. Читайте также: Общественники попросили Путина признать геноцид советского народа

12:06 27.01.2022 В церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина», расположенному на Пискаревском кладбище в Петербурге, также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский, председатель комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов, сообщает пресс-служба Совфеда.

12:06 27.01.2022 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады gov.spb.ru

12:09 27.01.2022 Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились самой суровой блокадной зимой 1941−1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек.

12:10 27.01.2022 Прорыв блокады Ленинграда советскими войсками в январе 1943 года имел ясную военно-политическую цель: соединить осажденный город с «Большой землей» по суше, в дополнение к Дороге жизни по Ладожскому озеру, чтобы доставить в Ленинград продовольствие и топливо и спасти сотни тысяч людей, которых враг морил голодом, обстреливал и бомбил, а также обеспечить переброску войск для усиления Ленинградского фронта. Читайте также: Дорога Победы в Ленинград: подвиг в «коридоре смерти»

12:11 27.01.2022 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул глубокую связь региона и Ленинграда. Об этом он сказал во время церемонии возложения цветов к стеле, воздвигнутой в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. Читайте также: У новосибирцев есть право гордиться подвигом Ленинграда — губернатор

12:12 27.01.2022 Сморите окончание галереи фотодокументов о боевых действиях под Ленинградом в 1943

12:12 27.01.2022 Смотрите галерею фотодокументов о боевых действиях под Ленинградом в 1943-м

12:14 27.01.2022 Обессиленные жители блокадного Ленинграда по дороге за водой

12:18 27.01.2022 Идею признания геноцида советского народа поддержал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском крае Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил: «Я поддерживаю эту идею — наши дети должны знать, что еще 80 лет назад на уровне государственной политики творила одна из ведущих стран «просвещенной Европы», которая сейчас учит нас гуманизму и толерантности. К сожалению, зверства нацизма забываются, как забывается и память о Второй мировой войне как о чем-то жестоком и изуверском, что никогда не должно повториться. Молодёжь сейчас больше Великую Отечественную войну воспринимает как триумф нашей Родины, повод для гордости и то, что в случае чего «можно и повторить». Но не надо забывать о том, что война — это в первую очередь боль и страдания, страдания не только отдельных людей, но и целых народов…» Читайте также: На Алтае поддержали инициативу признания геноцида советского народа

12:19 27.01.2022 «Дорогие ветераны, блокадники! Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Сегодня священный день в истории нашего города. 78 лет назад в ходе операции «Январский гром» Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Враг был отброшен от города на 65−100 километров. Войска Ленинградского фронта освободили Красное Село, Пушкин, Павловск, Петергоф, Гатчину. В городе, пережившем 900 дней осады, впервые прогремели мирные залпы — салют Ленинградской Победы. Всему миру ленинградцы показали пример мужества, героизма, стойкости и любви к своей Родине. Блокада вошла в память человечества как одна из самых трагических страниц мировой истории. К истории героической обороны нашего города сегодня обращаются политические и общественные деятели многих стран. В зарубежных государствах открываются мемориалы. В их основаниях — земля с Пискаревского кладбища. Память о тех тяжелейших испытаниях хранится в каждой ленинградской-петербургской семье. Ни одна из этих страниц не должна быть забыта. По поручению президента создан Институт истории обороны и блокады Ленинграда. Учёным предстоит собрать и изучить бесценные документы военных лет. Память о блокаде передают нам свидетели тех страшных дней — наши ветераны. По их инициативе в Соляном переулке открывается памятник блокадному учителю. Это наша дань глубочайшего уважения людям, которые, несмотря на голод, холод, бомбежки, продолжали учить ленинградских мальчишек и девчонок. Учителя берегли их от голода и холода, помогали выжить. Низкий поклон всем защитникам Ленинграда, фронтовикам, ополченцам, партизанам и подпольщикам Ленинградской области, всем жителям блокадного города. Всем, кто трудился на заводах, кто был в рядах противовоздушной обороны, спасал город от пожаров, лечил раненых в госпиталях, сохранял уникальные памятники. Вечная память и слава героям Ленинграда! Поздравляем всех с Днем Ленинградской Победы! Здоровья и долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам и блокадникам! Мира, добра и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам! Губернатор Санкт‑Петербурга А. Д. Беглов Председатель Законодательного собрания А. Н. Бельский»

12:20 27.01.2022 Блокадный Ленинград [Дарья Драй © ИА REGNUM]