Россия отмечает День освобождения блокадного Ленинграда — все новости
Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге посетит президент РФ Владимир Путин 27 января — в День снятия блокады Ленинграда, сообщили 26 января в пресс-службе Кремля.
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На Чукотке с середины января проходят тематические мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
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Приморье присоединилось к Всероссийской акции «Блокадный хлеб» — уроки памяти, тематические классные часы, показы фильмов и различные патриотические мероприятия 27 января проводятся в муниципалитетах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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В Хабаровском крае 27 января проходят памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Состоятся акции «Блокадный хлеб», «Блокадная лента». В школах пройдут «Уроки памяти». Активисты патриотических движений возложат цветы к мемориалам.
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Экспозиция в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
В Омской области 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдёт патриотическая акция «Блокадный хлеб». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
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Минобороны РФ запустило на своем сайте исторический мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон» ко Дню снятия блокады Ленинграда.
«27 января 1944 года советскими войсками была полностью снята блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня.
В течение всего этого периода, несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы и бомбардировки, ленинградцы, проявляя героизм и стойкость, продолжали оказывать упорное сопротивление противнику.
Несколько сотен тысяч горожан, чтобы отстоять свою Родину, отправились добровольцами на фронт. Сформированные из них соединения впоследствии были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной армии, которые в итоге отстояли город-герой Ленинград», — так открывается исторический мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон».
Пролеты Дворцового моста в Санкт-Петербурге в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подсветят оливковым и зеленым.
Об этом: Дворцовый мост подсветят в честь полного освобождения Ленинграда от блокады
При разработке плана нападения на СССР немецко-фашистские захватчики одной из своих самых главных задач назвали захват Ленинграда — одного из самых крупных экономических, культурных, политических и научных центров СССР.
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Главархив Москвы опубликовал документы 140 Героев Советского Союза — участников обороны Ленинграда. Документы доступны на портале «Книга памяти блокадного Ленинграда».
С 78-й годовщиной освобождения города на Неве от фашистской блокады поздравил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
В регионе проживают четыре ветерана, принимавшие участие в обороне Ленинграда, и 48 жителей блокадного города. Губернатор выразил им благодарность «за мирное небо над головой».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил ветеранов и жителей региона с 78-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.
Об этом: Глава Ленобласти поздравил с полным освобождением Ленинграда от блокады
Россия должна помнить подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда и передать эту память следующему поколению. Об этом в своём аккаунте в Instagram написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сколько бы лет ни прошло, мы с вами должны помнить этот героический подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, а также обязаны передать память об этом дне подрастающему поколению. Крайне важно, чтобы подвиг ветеранов не был забыт, ведь они сражались за наш с вами мир. К сожалению, попытки переписать итоги Второй мировой войны еще не ушли до конца в прошлое, наш долг — не допустить умаления значения подвига советских солдат, которые отдали свои жизни за нашу Родину», — написала Москалькова.
Об этом: Омбудсмен Москалькова заявила о попытках переписать итоги войны
Еврейская автономия приняла участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Учеников школ региона ознакомили с информацией о блокаде и раздали им кусочки хлеба весом 125 граммов каждый.
Подробности в материале: Школьникам Еврейской АО раздали хлеб в память о блокаде Ленинграда
Сегодня, 27 января, в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады заместитель председателя правительства Забайкальского края, председатель регионального отделения РВИО Татьяна Цымпилова обратилась к землякам с приветственной речью. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.
Битва за Ленинград, продолжавшаяся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. В боевых действиях в разное время участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов.
«Это день великой радости и скорби. Оборона Ленинграда являет собой зримый символ мужества, сплочения сил блокадников и воинов, ежедневно совершавших свой подвиг и отдавших свою жизнь за Ленинград», — отметила вице-премьер.
Подробности в материале: Забайкальцы чтут День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Экспозиция, посвященная подвигу медицинских работников во время блокады Ленинграда, открылась на территории Военно-медицинского музея (Санкт-Петербург).
Музей блокадной медицины — первое в России экспозиционное пространство, посвященное подвигу медицинских работников, спасавших жизни защитников Ленинграда в 1941—1944 годах. На выставке представлены редкие документы и уникальные артефакты, рассказывающие о малоизвестных страницах истории лечебных учреждений города во время Великой Отечественной войны, о героическом труде врачей и медицинских сестер на Ленинградском и Волховском фронтах.
Одно из центральных мест экспозиции отдано отреставрированному санитарному автомобилю ГАЗ-АА — подлинному предмету из собрания Военно-медицинского музея. Легендарные «полуторки» в годы войны перевезли по Дороге жизни более 20 тыс. раненых и больных из блокадного Ленинграда.
В Музее блокадной медицины также впервые представлены найденные в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга документы, в которых отражена деятельность больницы им. Софьи Перовской за 1943 год, раскрыты особенности работы лечебных подразделений, трудности снабжения и повседневной жизни.
Экспозиция, посвященная подвигу медицинских работников во время блокады Ленинграда, размещена на территории Военно-медицинского музея — музея медицины России и военно-медицинской службы, который называют медицинским Эрмитажем. Музей был создан 12 ноября 1942 года, когда медицина имела стратегическое значение.
Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) поздравили ветеранов Филиппа Михайловича Жаркого (Файвиш Менделеевич) и Зиновия Леонидовича Меркина с 78-й годовщиной освобождения Ленинграда от военной блокады, сообщается на сайте Минобороны РФ.
Файвиш Менделеевич с февраля 1944 года участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Пскова и Острова. Участник штурма Рейхстага в Берлине. За годы войны был трижды тяжело ранен. В 1972 году уволился из Вооруженных сил в звании полковника.
Зиновий Леонидович после приписания себе одного года записался добровольцем в дивизию народного ополчения города Ленинграда. В июле 1941 года в окружении был тяжело ранен. Воевал на Невском пятачке переплывал Неву на деревянном плоту.
Военный оркестр ЗВО и Военного инженерно-технического института исполнили композиции военных лет, а ученики близлежащих школ прочитали для ветеранов стихи о войне и подарили им рисунки.
Мероприятия прошли возле домов ветеранов и под окнами госпиталя для ветеранов войн и военных конфликтов в Санкт-Петербурге.
Почему фашистская блокада провалилась? Почему Ленинград устоял? Почему Ленинград победил? Почему коммунизм победил нацизм в Великой Отечественной войне? Об этом рассказывает профессор психологии, блокадница Рада Михайловна Грановская.
С первых недель Великой Отечественной войны, как только над Ленинградом нависла угроза уничтожения, на защиту Северной столицы немедленно встали военнослужащие войск НКВД, сообщает пресс-служба Росгвардии. Бойцы 1-й, 20-й, 21-й, 22-й стрелковых дивизии НКВД, 2-й (23-й) дивизии НКВД по охране железных дорог, включая семь её бронепоездов, а также двух бригад и нескольких отдельных частей и подразделений внутренних войск проявили беспримерную отвагу при защите ленинградских рубежей, поимке и ликвидации вражеских лазутчиков и диверсантов, обеспечении бесперебойной работы Дороги жизни по льду Ладожского озера и охране жизненно важных объектов города, в т.ч. продовольственных складов. Не менее значимой оказалась помощь этих частей и соединений войск НКВД Ленинградскому, Волховскому и 2-му Прибалтийскому фронтам в период подготовки и проведения окончательного прорыва фашистской блокады в 1944 г.
По исследованиям кандидата исторических наук подполковника в отставке Виктора Баскакова, к началу этой развернувшейся на обширной территории стратегической операции в состав 239-й стрелковой дивизии 59-й армии Волховского фронта, находившейся севернее Новгорода, входила сводная артиллерийская бригада внутренних войск под командованием начальника артиллерии войск НКВД полковника А. П. Лахова. Бригада включала 1-й артполк (командир — подполковник C. C. Богачевский) Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского и 2-й артполк (командир — подполковник П. С. Великанов) 2-й мотострелковой дивизии особого назначения войск НКВД СССР. Накануне наступления личный состав 1-го артполка обратился с письмом к трудящимся Ленинградской области, в котором дал клятву выполнить боевую задачу, очистить советскую землю от немецко-фашистских захватчиков.
Высочайшее мастерство, бесстрашие и отвагу в боях с врагом проявил личный состав 1-го дивизиона под командованием старшего лейтенанта Сухоручкина. Поддерживая огнём своих орудий наступающий на главном направлении 2-й батальон 511-го стрелкового полка, артиллеристы этого дивизиона обеспечили успех не только стрелкового батальона, но и всей дивизии, сумевшей прорвать в атаке сильно укрепленную линию обороны противника и завязавшую бой в её глубине.
Войскам, участвовавшим в боях, была объявлена благодарность Верховного главнокомандующего, а в соответствии с его приказом наиболее отличившимся частям и соединениям Волховского фронта, в том числе 1-му и 2-му артполкам войск НКВД, было присвоено наименование «Новгородский». Около двухсот бойцов и командиров этих полков были награждены орденами и медалями.
Звание города-героя присвоено Ленинграду 8 мая 1965 года.
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Алтайский край готовится принять участие во Всероссийском открытом уроке «Город вечно живых», посвященный дню снятия советскими войсками блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня. Проект инициирован Минпросвещения России, сообщает сегодня, 27 января, пресс-служба правительства региона.
Открытый урок проведут София Хоменко и научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Константин Тарасов, гостем эфира станет историк, писатель и журналист Денис Мастридеев, сообщили в министерстве образования и науки Алтайского края.
Об этом: В Алтайском крае чтут защитников Ленинграда, освободивших город от фашистов
Напомним, Алтайский край в годы войны стал второй родиной для многих жителей осажденного Ленинграда. В октябре 1942 года из блокады в Барнаул привезли четыре тысячи детей, которых после медицинского обследования расселили по 26 селам региона.
На сегодняшний день в Барнауле проживает 83 человека, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».
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На территории Ленинградской области в 1941—1944 годах развернулось самое продолжительное сражение времён Великой Отечественной войны — Ленинградская битва. Разрушения и жертвы на оккупированной врагом земле Ленобласти были огромны, население сократилось более чем вдвое. Подвиг воинов Красной армии и жителей Ленинградской области, многие из которых стали партизанами, позволил спасти Ленинград от захвата и уничтожения.
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Прорыв блокады Ленинграда советскими войсками в январе 1943 года имел ясную военно-политическую цель: соединить осажденный город с «Большой землей» по суше, в дополнение к Дороге жизни по Ладожскому озеру, чтобы доставить в Ленинград продовольствие и топливо и спасти сотни тысяч людей, которых враг морил голодом, обстреливал и бомбил, а также обеспечить переброску войск для усиления Ленинградского фронта.
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8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В этот день немецкие войска захватили город Петрокрепость (Шлиссельбург) у истока Невы и вместе с финскими войсками на севере замкнули сухопутное кольцо блокады вокруг Ленинграда. В этот же день немецкая авиация произвела массированную бомбардировку Ленинграда, в результате которой были разрушены жилые дома, а также сгорели Бадаевские продовольственные склады.
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Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу.
П. Шубин. «Волховская застольная»
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Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, проходят в Новороссийске 27 января, сообщили в пресс-службе администрации города.
Об этом: Новороссийск присоединился к акции «Блокадный хлеб»
Уроки памяти «Блокадный хлеб» проводятся 27 января для школьников Красноярского края. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
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Блокада города на Неве стала актом геноцида мирного населения Советского Союза, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
«Сегодня в большинстве стран Запада, которые входят в НАТО, забывают, что творилось на территории Советского Союза. Вся оккупированная территория Ленинградской области подвергалась, по сути, массовому геноциду. К сожалению, на Нюрнбергском процессе блокада Ленинграда не была признана геноцидом, но мне кажется, что сегодня настало время заявить четко: блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками была геноцидом советского народа, зверским актом уничтожения мирного населения. Именно так к этому надо относиться сегодня», — сказал Михаил Мягков.
По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, оборона Ленинграда имела очень большое значение для всего мира.
«Героическая оборона Ленинграда имела огромное значение не только для нашей страны, но и для всего мира. Причем имела значение как стратегическое и военно-политическое, так и моральное. Можно без преувеличения сказать, что на оборону Ленинграда, на блокаду города на Неве смотрел буквально весь мир. От того, выстоит ли Ленинград, удержат ли его защитники, зависело очень много. Если бы немцы соединились с финнами, которые наступали на город с севера, и взяли его, то группа армий «Север» могла бы перебросить значительные силы на Московское направление и под Сталинград, где ситуация стала бы критической, — сказал он.
Историк напомнил, что фюрер не собирался оставлять в живых никого из ленинградцев.
«В планах Гитлера не было намерений после победы Германии оставить Ленинград, город должен был быть полностью разрушен. Это не выдумки и не размышления историков, а реальные документы от сентября 1941 года, когда Гитлер в директиве командованию военно-морского флота отметил, что после войны он не заинтересован в сохранении Ленинграда, все просьбы о капитуляции должны быть отклонены, а жители, покидающие город, должны быть возвращены обратно под угрозой применения оружия. Они должны быть заперты в городе и умереть в блокаде», — подчеркнул научный директор Российского военно-исторического общества.
Самым страшным испытанием в годы блокады стал голод, от которого гибли сотни тысяч человек.
«Город каждый день подвергался бомбежкам, но самым страшным испытанием был голод. По подсчетам историков, более 90% погибших жителей города умерли именно вследствие голода, их насчитывается от 800 тысяч до миллиона и даже больше. Это была трагедия всемирного масштаба. Никогда такой огромный мегаполис не попадал в блокаду, и связь с Большой землей могла поддерживаться только по Ладожскому озеру. Ленинград держался и показывал пример не только Советскому Союзу, но и всему миру: англичанам, французам, американцам. Город не просто жил, но и боролся. Только представьте: подростки, люди, которые еле двигались, шли на заводы и ремонтировали технику, производили снаряды для обороны Ленинграда», — напомнил Михаил Мягков.
Историк подчеркнул, что молодежь должна знать об этих страницах нашей истории, и очень важную роль здесь играют школьные учебники истории.
Научный директор РВИО считает, что в школьном процессе сегодня как минимум в полтора-два раза должны быть увеличены часы, касающиеся изучения Великой Отечественной войны. Он добавил, что европейцам, которые сегодня посещают Петербург как туристы, нужно обязательно показывать места, связанные с блокадой.
«Сегодня мы знаем, что в блокаде Ленинграда участвовали не только немецкие и финские войска, там были эсэсовцы из Эстонии, были шведы, была испанская «Голубая дивизия». Мне кажется, сегодня настало время, чтобы на сайтах, посвященных Великой Отечественной войне и обороне Ленинграда, появились переведенные на эти языки все факты, связанные с блокадой, и названы (были) преступники, которые в этом участвовали. Сегодня европейцы любят посещать город на Неве, и мне кажется, что в обязательную программу посещения нужно включить музеи героической обороны Ленинграда, Пискаревское кладбище и мемориальные места, связанные с блокадой. Это будет восстановлением исторической справедливости».
В Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина накануне 78-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялась презентация книги «Ушедшие в бессмертие. Памяти 2-й ударной армии». Проект «Подвиг 2-й ударной армии» реализован Фондом развития науки и культуры «Таволга» при поддержке Государственной компании «Автодор»и Российского исторического общества. Приветствие участникам мероприятия направил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, сообщается на сайте общественной организации.
Книга посвящена боевому подвигу и трагедии 2-й ударной армии, которая ценой неимоверных усилий сделала всё возможное для прорыва блокады Ленинграда, сражаясь на Волховском фронте. Также этот исторический труд связан с трассой М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург). Именно строительство дороги послужило импульсом к созданию не только книги, но и мемориального комплекса «Погибшим при защите Отечества». Дело в том, что один из участков магистрали проходит близ деревни Мясной Бор в Новгородской области. В этом районе в 1941—1942 гг. располагался узкий коридор, по которому шло снабжение 2-й ударной армии, а в феврале 1942 года выходили из окружения красноармейцы. Здесь поисковыми отрядами при подготовке территории под строительство М-11 были обнаружены останки воинов, а в июне 2020 года на 563-м км был открыт мемориальный комплекс, увековечивший память павших героев.
В Еврейской АО поздравили с памятной датой окончания блокады Ленинграда жительницу Октябрьского района Александру Васильеву. Её эвакуировали из города в трёхлетнем возрасте в 1942 году.
Подробности в материале: В Еврейской автономии живут четыре человека, пережившие блокаду Ленинграда
В Красноярском крае 27 января проходят мероприятия, посвящённые годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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Минпросвещения России скорректировало примерный календарный план воспитательной работы на 2021−2022 учебный год, включив в него День памяти жертв холокоста, следует из опубликованного на сайте министерства распоряжения.
«27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима), День памяти жертв холокоста», — говорится в документе. Распоряжение вносит изменения в план, который был утвержден в августе 2021 года.
История Великой Отечественной войны — это не только история многочисленных ежедневных подвигов бойцов Красной армии, но и история непостижимого массового героизма, где безымянные герои плечом к плечу вставали на защиту родной земли. И священна не только память об этом братском героизме, но и места, где сражались до последнего солдата, до последней пули. И города, где шли самые кровопролитные сражения и защитники живой стеной преграждали путь врагу, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы, впоследствии были удостоены высшей степени отличия — «Город-герой». Это звание присвоено 12 городам СССР и Брестской крепости, которая первая приняла массированный удар врага.
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В Новосибирске сегодня, 27 января, состоялся торжественный митинг, приуроченный к 78-й годовщине полного освобождения города Ленинграда. Напомним, что блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
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В Кемеровской области сегодня, 27 января — в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — проходят классные часы, уроки мужества и тематические выставки. Губернатор региона Сергей Цивилёв вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и блокадниками возложили цветы к памятнику «Жителям блокадного Ленинграда» в Кемерове, сообщили в правительстве региона.
Читайте подробнее: В Кемерове возложили цветы к памятнику «Жителям блокадного Ленинграда»
Председатель Совета Федерации, представитель от органа исполнительной власти Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Спикер СФ возложила венок к монументу «Мать-Родина», расположенному на Пискаревском кладбище.
По словам Валентины Матвиенко, в истории нет трагедии, сравнимой с тяжестью тех испытаний, которые прошли жители блокадного Ленинграда и защитники города. Председатель СФ напомнила, что о блокаде написано много книг, сняты фильмы. Но, добавила она, ничто по-настоящему не может передать ту силу духа, стойкость, героизм, мужество, которые проявили ленинградцы, защищая свой родной город.
Валентина Матвиенко назвала Пискаревское кладбище местом боли и гордости. «Мы все испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов и в то же время гордость за несломленных ленинградцев».
Спикер СФ уверена, что свет подвига жителей блокадного Ленинграда никогда не погаснет. «Наш долг — свято хранить память о тех, кто отстоял город».
Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма попросила президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это следует из письма организации в адрес главы государства (имеется в распоряжении ИА REGNUM).
«Мы, бывшие малолетние узники фашизма, обращаемся к Вам как к главе государства — наследников победителей с просьбой сохранить историческую память о трагедии советского мирного населения в годы Великой Отечественной войны и внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», учредив День геноцида советского народа», — говорится в тексте обращения.
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В церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина», расположенному на Пискаревском кладбище в Петербурге, также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский, председатель комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов, сообщает пресс-служба Совфеда.
Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились самой суровой блокадной зимой 1941−1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек.
Прорыв блокады Ленинграда советскими войсками в январе 1943 года имел ясную военно-политическую цель: соединить осажденный город с «Большой землей» по суше, в дополнение к Дороге жизни по Ладожскому озеру, чтобы доставить в Ленинград продовольствие и топливо и спасти сотни тысяч людей, которых враг морил голодом, обстреливал и бомбил, а также обеспечить переброску войск для усиления Ленинградского фронта.
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул глубокую связь региона и Ленинграда. Об этом он сказал во время церемонии возложения цветов к стеле, воздвигнутой в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны.
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Сморите окончание галереи фотодокументов о боевых действиях под Ленинградом в 1943
Смотрите галерею фотодокументов о боевых действиях под Ленинградом в 1943-м
Идею признания геноцида советского народа поддержал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском крае Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:
«Я поддерживаю эту идею — наши дети должны знать, что еще 80 лет назад на уровне государственной политики творила одна из ведущих стран «просвещенной Европы», которая сейчас учит нас гуманизму и толерантности.
К сожалению, зверства нацизма забываются, как забывается и память о Второй мировой войне как о чем-то жестоком и изуверском, что никогда не должно повториться. Молодёжь сейчас больше Великую Отечественную войну воспринимает как триумф нашей Родины, повод для гордости и то, что в случае чего «можно и повторить». Но не надо забывать о том, что война — это в первую очередь боль и страдания, страдания не только отдельных людей, но и целых народов…»
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«Дорогие ветераны, блокадники!
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Сегодня священный день в истории нашего города.
78 лет назад в ходе операции «Январский гром» Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.
Враг был отброшен от города на 65−100 километров. Войска Ленинградского фронта освободили Красное Село, Пушкин, Павловск, Петергоф, Гатчину.
В городе, пережившем 900 дней осады, впервые прогремели мирные залпы — салют Ленинградской Победы.
Всему миру ленинградцы показали пример мужества, героизма, стойкости и любви к своей Родине.
Блокада вошла в память человечества как одна из самых трагических страниц мировой истории. К истории героической обороны нашего города сегодня обращаются политические и общественные деятели многих стран. В зарубежных государствах открываются мемориалы. В их основаниях — земля с Пискаревского кладбища.
Память о тех тяжелейших испытаниях хранится в каждой ленинградской-петербургской семье. Ни одна из этих страниц не должна быть забыта.
По поручению президента создан Институт истории обороны и блокады Ленинграда. Учёным предстоит собрать и изучить бесценные документы военных лет.
Память о блокаде передают нам свидетели тех страшных дней — наши ветераны. По их инициативе в Соляном переулке открывается памятник блокадному учителю.
Это наша дань глубочайшего уважения людям, которые, несмотря на голод, холод, бомбежки, продолжали учить ленинградских мальчишек и девчонок. Учителя берегли их от голода и холода, помогали выжить.
Низкий поклон всем защитникам Ленинграда, фронтовикам, ополченцам, партизанам и подпольщикам Ленинградской области, всем жителям блокадного города. Всем, кто трудился на заводах, кто был в рядах противовоздушной обороны, спасал город от пожаров, лечил раненых в госпиталях, сохранял уникальные памятники.
Вечная память и слава героям Ленинграда!
Поздравляем всех с Днем Ленинградской Победы!
Здоровья и долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам и блокадникам!
Мира, добра и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам!
Губернатор Санкт‑Петербурга А. Д. Беглов
Председатель Законодательного собрания А. Н. Бельский»
В Ростове-на-Дону проживают трое участников освобождения Ленинграда, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и 75 человек, награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону чтут защитников и жителей блокадного Ленинграда
Осада Ленинграда стала испытанием для всей страны, напомнил в соцсетях губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.
Об этом: Вологодский губернатор: «Осада Ленинграда стала испытанием для всей страны»
27 января, в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пролеты Дворцового моста будут подсвечены оливковым и зеленым. Это цвета ленты медали «За оборону Ленинграда» и Почетного знака «Жителю блокадного Ленинграда». Оливковый символизирует Победу, зеленый — жизнь.
«В этот священный для нас день праздничное оформление города напоминает о подвиге защитников Ленинграда. Важно, чтобы символика Победы была на знаковых для города объектах. В последние годы традицию зажжения факелов на Ростральных колоннах дополняет особое световое оформление Дворцового моста. Художественная подсветка цвета ленточек Ленинградской Победы — это также напоминание о том, что всю блокаду разводные мосты продолжали работать, несмотря на бомбежки и артобстрелы, помогали городу жить и сражаться», — сказал губернатор Александр Беглов.
Памятную подсветку Дворцового моста специалисты ГБУ «Ленсвет» включат дважды. Она будет работать 27 января с 00:00 до 9:10 и с 17:10 до полуночи.
Кроме того, в преддверии Дня Ленинградской Победы подсветкой оформлены памятник в честь подвига 72-го Ижорского батальона в Колпино и памятник детям блокадного Ленинграда на Васильевском острове.
Памятные места Санкт-Петербурга, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945, а также самой долгой и трагической осаде в истории — блокаде Ленинграда.
27 января председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и губернатор города Александр Беглов приняли участие в торжественной церемонии открытия скульптурной композиции «Памяти блокадных учителей», установленной в Соляном переулке перед зданием Музея обороны и блокады Ленинграда.
«Учитель в блокадном Ленинграде — это человек, дававший ребенку школьное детство. В осажденном городе они сохраняли наше будущее. Многие не выдержали лишений военных лет, отдавая все силы и душу своим ученикам. Вечная им память! От всего сердца благодарю создателей памятника и поздравляю всех с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! Мы всегда будем помнить о великом подвиге наших предков», — сказал Александр Бельский.
Инициатор установки памятника — учитель блокадного Ленинграда Надежда Васильевна Строгонова. 24 сентября 2021 года Надежде Васильевне исполнился 101 год, 53 из которых она отдала педагогике. Автор скульптуры — Владимир Бродарский, выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств им И. Е. Репина.
По окончании торжественной части участники церемонии осмотрели экспозицию выставки «Они учили в Ленинграде», развернутой в музее.
Скульптурная композиция «Памяти блокадных учителей». assembly.spb.ru
В Музее обороны и блокады Ленинграда сегодня также открылась выставка, посвященная блокадной школе. На ней представлены аттестаты, ведомости, тетради, школьный дневник 1943/44 годов, сочинения, личные истории блокадных учителей и учеников.
Справка: в первые месяцы блокады в городе оставалось около 400 тысяч детей. В конце октября — начале ноября 1941 года открылись 103 школы. За парты село 90 тысяч ребят. К декабрю 41-го осталось только 39 школ.
Открытие памятника блокадным учителям. assembly.spb.ru
На улицах Обнинска Калужской области в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944 года) прошла Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», сообщает Обнинский молодёжный центр. Акция была призвана напомнить жителям и гостям Обнинска о мужестве ленинградцев, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города гитлеровскими захватчиками.
Об этом: В Обнинске состоялась Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»
Жители Ленинградской области вышли отстаивать карьер Дубровка от размещения на его территории мусорного полигона и других объектов для переработки мусора. Об этом 27 января сообщили в интернет-ресурсе, посвященному гражданскому активизму, Activatica.org.
Читайте подробнее: Жители Ленобласти отстаивают Дубровку от размещения мусорного полигона
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда, жертв блокады. Глава государства возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады. Затем, пройдя по центральной аллее Пискаревского мемориала, президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина».
Владимир Путин — ленинградец. Он регулярно участвует в памятных мероприятиях, связанных с блокадой. Для президента России это еще и очень личная, семейная история. На Невском пятачке, где теперь стоит памятник «Рубежный камень», воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин. Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы. Старший брат Путина Виктор, захороненный в одной из братских могил на Пискаревском кладбище, умер от дифтерии во время блокады зимой 1942 года.
Пискаревское кладбище — крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда, напоминает ТАСС. Массовые захоронения проводились здесь, на северной окраине города, самой суровой блокадной зимой 1941−1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь не будет опознана никогда.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудит рабочие вопросы с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
«У него [Путина] планируется рабочий контакт с губернатором Санкт-Петербурга, они так или иначе пообщаются, обсудят городские дела, мы вас проинформируем об этом», — сказал Песков.
Другие мероприятия президента в этот день носят непубличный характер.
Напомним, президент России посетил Пискаревское кладбище в день годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
В Соляном переулке Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония открытия памятника «Блокадному учителю». Мероприятие прошло 27 января в рамках 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Песков не подтвердил информацию о том, что Путин задержится в Петербурге на несколько дней.
По случаю отмечаемой 27 января в России памятной даты — Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — власти Иркутской области известили, что в Приангарье проживает 101 житель блокадного Ленинграда. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.
Специалисты территориальных управлений социальной защиты населения региона поздравили их с памятной датой.
«Бессмертный подвиг ленинградцев на все времена стал символом доблести, невероятной стойкости и безграничной любви к Родине. Мы всегда будем помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради спасения Ленинграда — погибших от голода и холода, бомбежек и артобстрелов. Мы преклоняемся перед мужеством и подвигом этих людей. Каждый из них — живая легенда. И мы обязаны помнить и гордиться героическим прошлым нашей страны, передавая эту память молодому поколению», — отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Читайте также: В Приангарье проживает 101 житель блокадного Ленинграда
«Почти два с половиной года жители Ленинграда героически боролись за жизнь. Среди них — мать Виктора Павловича Михайлова. По его рассказам, от безысходности в то страшное время матери приходилось кормить его, совсем младенца, столярным клеем. Виктор Павлович родился в Ленинграде весной 1941 года, а уже осенью город оказался в блокадном кольце. Во время эвакуации женщине удалось бежать вместе с сыном на свою родину, в Няндомский район Архангельской области», — рассказал в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
«Вместе с единым в то время советским народом киргизстанцы тоже всячески поддерживали жителей Ленинграда, эшелонами отправляя им продовольствие и тёплую одежду. А вывезенные из блокадного города более 3 тысяч детей нашли себе в Киргизии новый дом, большую дружную семью и родственников», — президент Садыр Жапаров обратился к жителям Киргизии в честь Дня освобождения блокадного Ленинграда.
Читайте подробнее: «Киргизстанцы всячески помогали блокадникам Ленинграда» — глава Киргизии
Президент России Владимир Путин 27 января возложил цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в честь 78-летия полного снятия блокады Ленинграда.
Читайте также: Путин возложил цветы в честь 78-летия снятия блокады Ленинграда
Просьба представителей Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма в адрес президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны безусловно правильная по своей сути и является продолжением работы, публично инициированной около двух лет назад председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным и Генпрокурором РФ Игорем Красновым. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
Читайте также: Тему геноцида советского народа выводят на международный уровень — мнение
Блокада Ленинграда — масштабное и длительное военное преступление, означавшее множество организаторов и исполнителей, но мы до сих пор не знаем конкретных виновных, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н. Дмитрий Асташкин.
Об этом: Виновных в блокаде Ленинграда так и не осудили — историк
Экс-депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов считает, что такая памятная дата, как День геноцида советского народа, необходима.
«Поддерживаю инициативу общественности, бывших узников фашизма, несовершеннолетних граждан концентрационных лагерей в период Великой Отечественной войны. Считаю, что принятие Памятный даты геноцида советского народа фашистскими захватчиками на оккупированных территориях СССР и Польши позволит обратить внимание мировой общественности на ужасы прошедшей войны и покажет историческую правду этих событий нынешним поколениям граждан России и всего мира», — сказал он.
Об этом: В Оренбуржье прокомментировали инициативу о Дне геноцида советского народа
В Пензе 27 января пройдет Всероссийская акция «Блокадный хлеб». За годы Великой Отечественной войны из Ленинграда и Ленинградской области в Пензу эвакуировали 15 промышленных предприятий, более 6 тыс. человек, в том числе детей. Вместе с пензенцами они выпускали для фронта оружие и боеприпасы, продовольствие и обмундирование.
Читайте подробнее: Пензенская область присоединится к акции «Блокадный хлеб»
В Москве урок памяти для школьников проведет председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат ГД от «Единой России» Ольга Амельченкова.
Волонтеры Победы проведут мемориальные и образовательные мероприятия в память о 78 годовщине полного освобождения Ленинграда.
Оренбурженка Людмила Николаевна Малина поделилась воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде. Ей было 12 лет, когда началась блокада города.
Семья жила в квартире небольшого трехэтажного дома на улице Тамбовской в Ленинграде. «Сначала мы до конца не понимали, что это значит — война, но когда папу призвали на фронт, а маму послали рыть окопы, детство закончилось. Летом ночью было слышно, как по улице идут войска. Громкий топот их ног я никогда не забуду», — вспоминает Людмила Николаевна.
Самыми страшными испытаниями для ребенка в блокадном городе стали голод и холод. Главной ценностью в те годы была краюшка хлеба весом 125 граммов, которую она получала раз в день.
«Кроме этого хлеба мы больше не ели ничего, поэтому не знали в те годы, как это — наесться досыта. Самым вкусным, что я ела за время блокады, был жмых размером с ладошку, который принесла как-то раз домой мама. О смерти мыслей не было. Думали лишь о том, как бы выжить», — сказала Людмила Малина.
В 13 лет Людмила устроилась на производство деталей для машин в управление военно-восстановительных работ в Ленинграде. Нелегкий труд помог ей выжить благодаря рабочей продовольственной карточке. Девочка проработала на станках до окончания войны. В годы Великой Отечественной войны Людмила Малина потеряла отца, мать и брата.
Подробности в материале: Оренбурженка поделилась воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде
Инициатива по учреждению Дня геноцида советского народа крайне своевременна и актуальна. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
«Мы знаем, что сегодня существуют такие понятия как геноцид еврейского народа, геноцид цыган, сербов, армянского населения. Но при этом замалчивается тот факт, что гитлеровская Германия вела войну, чтобы убить нас. К нам пришли фактически убийцы, это слово я хотел бы подчеркнуть, которые хотели уничтожить нас как народ. Этот факт признания геноцида советского народа уже давно необходим. Хорошо, что сегодня ряд государственных и общественных структур поднимают этот вопрос», — сказал Мягков.
Читайте подробнее: В РВИО поддержали инициативу об учреждении Дня геноцида советского народа
Символический кусочек блокадного хлеба раздавали саратовцам 27 января в напоминание о страшных днях блокады Ленинграда. Мероприятие прошло в сквере «Победа».
Читайте также: Саратовцы получили символ памяти — «блокадный паек»
Международный телемост, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проведут 27 января волонтёры Победы из Лабытнанги. Об этом 27 января сообщается в группе волонтёров Победы из Лабытнанги на их странице в соцсети «ВКонтакте».
Об этом: В ЯНАО пройдет телемост с участием молодежи и жителей блокадного Ленинграда
В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941−1945 гг. в Саранске 27 января открылась выставка, приуроченная к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда.
Экспозиция выставки «В блокадных днях» рассказывает о снятии блокады города и судьбе уроженцев Мордовии, которые принимали участие в борьбе за освобождение Ленинграда.
Читайте также: В Мемориальном музее Саранска открылась выставка «В блокадных днях»
В Новоуральске Свердловской области утром 27 января выпекли чёрный хлеб из муки грубого помола. Тем самым горожане поддержали всероссийскую акцию «Блокадный хлеб», говорится на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».
Об этом: Свердловская область присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Инициатива о признании геноцида советского народа и установлении Дня геноцида советского народа — очень важное событие для укрепления гражданского общества в России и окончательной победы над явлением фашизма. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук профессор Воронежского государственного университета Александр Слинько.
Об этом: Признание геноцида советского народа должно стать международным — мнение
Уроки мужества с ветераном Великой Отечественной войны, приуроченные ко Дню снятия блокады Лененграда, пройдут в Орловской области. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Об этом: Ветеран Великой Отечественной проведет уроки мужества в Орловской области
Вручение премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти», ежегодно присуждаемой выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте, состоится 27 января, в день снятия блокады с Ленинграда. Об этом 27 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Москве 27 января состоится вручение премии «Хранитель памяти»
В Казани на сцене концертного зала Дома дружбы народов Татарстана представлена театральная постановка «Жизнь», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. Посмотреть спектакль можно до 4 февраля.
Подробности в материале: В Татарии в память о жертвах Холокоста поставили спектакль
При учреждении в России памятной даты геноцида советского народа следует учесть все нюансы, ведь это многонациональная страна. Но факт геноцида, безусловно, «не подлежит оспариванию». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM историк, депутат Госсовета Чувашии Владислав Солдатов.
Читайте подробнее: Факт геноцида советского народа не подлежит оспариванию — чувашский историк
Бойцы студенческого поискового отряда «Воскресение» присоединились к всероссийской акции «Блокадный хлеб».
На улицах Йошкар-Олы студенты раздавали прохожим маленькие кусочки черного хлеба весом 125 грамм — именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека действовала в осажденном городе в течение 872 дней.
Классные часы, посвященные годовщине снятию блокады Ленинграда, прошли в Йошкар-Олинском строительном техникуме.
Об этом: Студенты Марий Эл присоединились к всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Учреждение Дня геноцида советского народа руководитель действующего в Ростовской области поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал народной инициативой.
Подробности в материале: «Это народная инициатива!» — об учреждении Дня геноцида советского народа
Министерство обороны России запустило ко Дню снятия блокады Ленинграда на своём сайте мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон».
Об этом: На сайте Минобороны РФ открылся раздел о блокаде Ленинграда
В Санкт-Петербурге проводить памятные акции и мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, помогает движение «Волонтёры Победы». Об этом 27 января сообщили на официальной странице общественного движения в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Проводить памятные акции в Петербурге 27 января помогают «Волонтёры Победы»
Подвиг защитников и жителей блокадного Ленинграда навсегда останется примером невероятного мужества и стойкости, отметил глава Калмыкии Бату Хасиков, обращаясь к землякам.
Подробности в материале: Хасиков: «Гордимся, что среди защитников Ленинграда были уроженцы Калмыкии»
Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда» Елена Лезик заявила, что Ленинград почти 900 дней блокады оттягивал на себя вражеские силы и давал возможность стране сопротивляться, забирая на себя огромную угрозу группы армии «Север», которая была очень многочисленной и хорошо вооружена на первом этапе битвы за Ленинград.
Читайте также: Ленинград давал возможность стране сопротивляться — Елена Лезик о блокаде
К 78-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда перед зданием МИД России временно установили легендарную «полуторку» — одну из автомашин, доставлявших жизненно необходимые припасы по «Дороге жизни».
В Московской области активисты движения «Волонтёры Победы» 27 января проводят театрализованные представления и организуют тематические площадки, посвящённые 78-й годовщине освобождения Ленинграда.
Об этом: В Подмосковье проходят представления в память о блокадном Ленинграде
Жители Югры приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу Славы в парке Победы Ханты-Мансийска в ознаменование полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков в 1944 году.
Читайте также: В Ханты-Мансийске почтили память освободителей Ленинграда
В Югре 27 января 2022 года почтили память защитников Ленинграда от фашистских захватчиков.
Фотографии предоставлены департаментом общественных и внешних связей ХМАО.
Полицейские Санкт-Петербурга совершили марш-пробег по Дороге жизни в честь 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Об этом: Полицейские Петербурга совершили марш по Дороге жизни
В Югре ныне проживают 42 «блокадника».
Фото департамента общественных и внешних связей ХМАО.
В Москве для школьников пройдёт урок памяти, посвящённый 78-й годовщине освобождения Ленинграда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM во Всероссийском общественном движении «Волонтёры Победы».
Об этом: Освобождение Ленинграда: в Москве пройдёт урок памяти
Инициатива о признании геноцида советского народа в годы войны, безусловно, верная, но далеко не новая. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры Всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания Оренбургского государственного педагогического университета, Альбина Ажигулова.
Читайте подробнее: Инициатива признания геноцида советского народа не является новой — мнение
Российский президент Владимир Путин почтил память защитников и жителей блокадного Ленинграда. В День 78-летия снятия блокады Ленинграда он побывал на Пискарёвском мемориальном кладбище и возложил венок и цветы.
Читайте подробнее: Путин возложил венок и цветы на Пискарёвском кладбище
Владимир Путин принёс цветы к братской могиле на Пискарёвском кладбище, в которой похоронен его брат, умерший во время блокады Ленинграда.
К 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Пискаревский мемориал запустил проект виртуального посещения Аллеи памяти, где захоронены представители разных национальностей — защитники города.
Об этом: Аллею памяти Пискаревского мемориала в Петербурге можно посетить онлайн
Инициатива признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны имеет под собой достаточное основание, считает воронежский историк Виктор Шамрай.
Читайте также: «Шаг в правильном направлении» — о признании геноцида советского народа
«Чтобы не забывалось», — так директор Геленджикского хлебзавода объяснил идею продавать «блокадный хлеб». Отказываться от акции, которую проводят уже 4 года, на предприятии не намерены.
Инициатива об установлении Дня геноцида советского народа, с которой 27 января выступила Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма, должна быть рассмотрена в Госдуме и Совете Федерации, получить поддержку на государственном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор социологических наук, доктор исторических наук, профессор, декан факультета журналистики, заведующий кафедрой истории России Кубанского государственного университета Валерий Касьянов.
Читайте подробнее: Преступления нацистов на советской земле требуют новой оценки — историк
Юнармейцы зажгли свечи и возложили цветы в память о жертвах блокады Ленинграда.
На территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил РФ, рядом с капсулой, в которой хранится земля из Ленинградской области, совместную акцию провели юнармейцы и сотрудники учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард». В Санкт-Петербурге, на Пискаревском мемориальном кладбище, а также в Севастополе, на аллее Славы городов-героев, вместе с юнармейцами в памятных мероприятиях приняли участие жители и ветераны блокадного Ленинграда.
В этот день юнармейцы стали участниками других патриотических мероприятий и памятных акций. Например, юнармейцы Магаданской области, Забайкальского края и Якутии провели для своих сверстников в школах и колледжах уроки мужества. В Чечне состоялась презентация документального фильма, основанного на исторических фактах и кинохронике военных лет. В Дагестане провели интерактивную викторину «Непобедимый город», в которой ребята показали свои знания о блокаде.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 27 января, в день освобождения блокадного Ленинграда от фашистских захватчиков, рассказал о судьбе жительницы Лабытнанги Хильи Мельковой. Историю ямальской блокадницы он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.
«В этот день хочу рассказать о жительнице Лабытнанги Хилье Матвеевне Мельковой. Когда началась блокада, ей было четыре года. Отца забрали на фронт, дома осталась беременная мама и пятеро детей. По Дороге жизни их вывезли только через семь месяцев. Хилья Матвеевна помнит, как утонули две машины, которые ехали перед ними», — пишет глава ЯНАО.
Читайте подробнее: Глава Ямала рассказал землякам о судьбе блокадницы из Лабытнанги
27 января 2022 года в Президентской библиотеке состоялось заседание киноклуба Президентской библиотеки, посвящённое подвигу жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Открылось заседание киноклуба показом двух короткометражных художественных фильмов.
Картина «Маруська» режиссёра Власты Арно — это трогательная история о девочке, которой пришлось пережить все ужасы блокады. Потерявшая родных и близких, она остаётся одна в холодной тёмной квартире со своим единственным другом — ручной крысой Маруськой. Фильм «Маруська» рассказывает о том, как в самые трудные минуты жизни даже маленькая девочка находит силы, чтобы оставаться верным и преданным другом, и о том, как важны взаимовыручка и вера в Победу.
Художественный фильм «За кефиром» режиссёра Стаса Федосова снят по одноимённой повести петербургского писателя и журналиста Михаила Грушевского. Это — военно-романтическая фантазия, действие которой происходит в 2045 году, в год столетия Победы. В картине заняты известные артисты Наталия Фиссон и Игорь Скляр, популярная советская и российская актриса Зинаида Шарко сыграла в нём свою последнюю роль.
На заседании киноклуба Президентской библиотеки также прозвучал отрывок из моноспектакля «Волки блокады» в исполнении Эльвиры Козыревой, актрисы Литературного театра Дома писателя (г. Санкт-Петербург). Спектакль создан по мотивам одноимённого рассказа петербургской писательницы Сюзанны Кулешовой. Это история о судьбе волчонка, которого житель Ленинграда спас от уничтожения в зоопарке во время блокады.
Свои стихи о блокаде прочёл житель блокадного Ленинграда, поэт и режиссёр Всеволод Васильевич Воробьёв. Он рассказал о трагических днях, проведённых в осаждённом городе, прочитал отрывок из авторской поэмы «Стрелец», также посвящённой блокаде.
Инициатива о признании геноцида советского народа в год Великой Отечественной войны требует широкомасштабной и тщательной законотворческой работы, в том числе и на международном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).
Об этом: «Нужна законодательная подготовка» — о признании геноцида советского народа
Санкт-Петербург отметил 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в городе чествовали ветеранов и блокадников. Корреспондент ИА REGNUM посетил знаковые памятные акции и мероприятия.
Об этом: В Петербурге чествовали ветеранов и блокадников Ленинграда
Праздничный салют в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прогремел в Санкт-Петербурге. Фейрверк запустили вечером 27 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Петербурге прогремел салют в честь Дня освобождения Ленинграда от блокады
В школе № 5 города Абакана 27 января прошли мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Хакасии.
Читайте также: Школьникам Хакасии рассказали о «Непокорённом Ленинграде»
В Биробиджане 27 января состоялись вечер памяти жертв холокоста и траурный митинг. За погибших в годы гонения евреев молился главный раввин региона Эфраим Колпак.
Подробности в материале: В Еврейской АО почтили память жертв холокоста
В Ульяновске на площади 30-летия Победы состоялся митинг и возложение цветов к Вечному огню.
Возложение цветов в Ульяновске.
Фото: 73.mchs.gov.ru
Геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны — это беспрецедентное по масштабу злодеяние, подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.
Подробности в материале: Инициативу признания геноцида советского народа поддержали в Омске
28 января в 17:00 Дом молодежи «Купчино» (ул. Олеко Дундича, 32) станет площадкой во Фрунзенском районе Всероссийского кинопоказа молодёжных фильмов о блокаде Ленинграда, приуроченного к 78-й годовщине со Дня снятия блокады.
Некоммерческие показы, которые проводит Фонд «Мост поколений», пройдут с 18 января по 11 февраля 2022 года в кинотеатрах, вузах, школах и домах молодёжи сотен городов со всей страны, а также онлайн на сайте Фонда. В этой масштабной киноакции примут участие более 250 населённых пунктов, а зрительская аудитория составит от 25 тысяч человек.
Всероссийская акция проходит в рамках культурной программы VIII молодёжного кинофестиваля короткого метра о Великой Отечественной и Второй мировой войнах «Перерыв на кино». Цель — напомнить зрителям о трагедии войны и о тех, благодаря кому эти страшные события они сегодня наблюдают только на экране.
Всероссийская поддержка подобной инициативы к годовщине снятия блокады — это возможность для молодёжи отдать дань памяти людям, благодаря которым выстоял Ленинград. Молодёжный кинофестиваль короткого метра «Перерыв на кино» существует с 2014 года, и его программа объединяет короткометражные фильмы на тему Второй мировой и Великой Отечественной войн, созданные детьми, студентами киновузов и независимыми режиссёрами до 35 лет.
Для молодежи это мероприятие дает возможностью стать частью значимого события для родного города, а также приобщиться к современному фестивальному кино, затрагивающему важные события истории, да и просто отлично провести время в приятной компании.
За сохранение исторической правды о трагических событиях Великой Отечественной войны сегодня приходится бороться, заявил 28 января корреспонденту ИА REGNUM депутат городской думы Калуги («Единая Россия»), подполковник запаса Андрей Голубев.
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Вопрос признания геноцида советского народа является проблемой мирового значения и требует обращения в ООН. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил крымский политик, экс-депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин, комментируя обращение общественников к президенту Владимиру Путину с просьбой установить День геноцида советского народа.
Об этом: Это проблема мирового значения — о признании геноцида советского народа