Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM В Казахстане простаивают более 1 600 вагонов 22 железнодорожных составов с российскими грузами простаивают на территории Казахстана из-за того, что экспедитор не уплатил провозной платеж. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС).

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что экспедитор получил от российских грузоотправителей около 370 млн рублей для оплаты перевозки и пропал с деньгами.

«Казахстанские железные дороги» отказываются везти грузы без оплаты услуги. Простой вагонов по данным на 26 января достигает 19 суток, грузоотправители отправляли лесные и строительные грузы, металлоконструкции, товары народного потребления.

Источники издания считают, что на сегодняшний день проблема выглядит нерешаемой, если повторно не оплатить стоимость услуг.