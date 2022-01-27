Астана, 27 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Казахстане простаивают более 1 600 вагонов 22 железнодорожных составов с российскими грузами простаивают на территории Казахстана из-за того, что экспедитор не уплатил провозной платеж. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС).

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Отмечается, что экспедитор получил от российских грузоотправителей около 370 млн рублей для оплаты перевозки и пропал с деньгами.

«Казахстанские железные дороги» отказываются везти грузы без оплаты услуги. Простой вагонов по данным на 26 января достигает 19 суток, грузоотправители отправляли лесные и строительные грузы, металлоконструкции, товары народного потребления.

Источники издания считают, что на сегодняшний день проблема выглядит нерешаемой, если повторно не оплатить стоимость услуг.