Нур-Султан, , 09:00 — REGNUM Вице-министр здравоохранения Казахстана — главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов ушёл со своего поста. Об этом 27 января сообщает пресс-служба премьер-министра республики.

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Сообщается, что Киясов сам подал заявление об увольнении. Причины такого решения не сообщаются. Он работал на этой должности с сентября 2020 года.

До вступления на пост главного санитарного врача Киясов работал в Медицинском центре Управления делами президента Казахстана. Он был санитарным врачом по общей гигиене в Санитарно-эпидемиологической станции, а также возглавлял «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы».

Стоит отметить, что в январе произошёл скандал с назначением и. о. главного санврача Алма-Аты после ухода на пенсию Жандарбека Бекшина. 5 января Киясов поставил на эту должность Садвакаса Байгабулова. 18 января тот же Киясов назначил на тот же пост Карлыгаш Абдижаббарову.

«Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов запутался не только в своих постановлениях, но и приказах по назначениям. У Ерлана Киясова в голове «каша» по назначениям. Он и раньше не отличался последовательностью и логичностью в своих постановлениях», — заявил по этому поводу Байгабулов.