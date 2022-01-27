Пермь, , 08:55 — REGNUM В Пермском крае незаконно был организован реабилитационный центр якобы для помощи наркоманам и алкоголикам. Учреждение не обладало лицензией на оказание медицинской деятельности, ее сотрудники не имели соответствующего образования, отсутствовал специальный стационар. Центр работал без научно обоснованных, практически апробированных и официально проверенных методик лечения алкоголизма и наркомании. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства задержано семь человек в возрасте от 31 до 49 лет. На момент задержания в центре на «реабилитации» находились несколько десятков пациентов. В настоящий момент число пострадавших устанавливается.

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, злоумышленники более двух лет, с целью личного обогащения, оказывали фиктивные услуги алкоголикам и наркоманам. Псевдоцентр был организован в арендованном частном доме на территории Пермского муниципального района. Пациенты не могли самостоятельно покинуть центр. Некоторых на «реабилитацию» доставляли принудительно, с применением физической силы либо обмана.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное организованной группой») и части 3 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой»). В отношении семи задержанных избрана мера пресечения. Они заключены под стражу.