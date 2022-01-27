Магас, 27 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Власти Ингушетии планируют построить приют для бродячих собак и кошек. Для размещения приюта уже определен земельный участок в городе Карабулаке. В настоящее время остается нерешенным вопрос финансирования, сообщили 27 января в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

«Для строительства приюта в комплексе с ветеринарной клиникой и аптекой в Карабулаке определен земельный участок. Однако проблема заключается в отсутствии в региональном бюджете средств, в связи с чем сейчас ведутся переговоры с потенциальным инвестором», — заявил руководитель ветеринарного управления Беслан Дзугаев.

Предварительно просчитано, что строительство приюта может обойтись в сумму около 10−15 млн рублей. Ранее также было установлено, что «в совокупности в регионе насчитывается более 1000 собак и кошек». По закону, принятому в Ингушетии в 2020 году, органы местного самоуправления обязаны вести их учет, отлов, содержание. На них также возложены обязанности по транспортировке бездомных животных, осмотру, кастрации, уничтожению трупов умерших.