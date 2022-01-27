Москва, , 08:54 — REGNUM До шести градусов мороза ожидается в Москве 27 января. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Зима. Кузьминский парк. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

"Сегодня столичный регион будет находиться на орбите влияния далекого североатлантического циклона, из-за чего сохранится высокая концентрация облачности с вероятностью символических локальных осадков при среднесуточной температуре воздуха чуть выше многолетней нормы климата», — рассказали синоптики.

В столице ожидается облачная погода с небольшим снегом. Столбики термометров опустятся до шести градусов мороза, в Подмосковье — до восьми градусов мороза. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопады и потепление до нуля градусов ожидаются с 28 января и до конца месяца в Москве.

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