Сухум, , 08:54 — REGNUM Мэр Сухума Беслан Эшба распорядился закрыть с 27 января все школы столицы на карантин. Об этом сообщает пресс-служба главы города.

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Сообщается, что причиной для такого решения стало ухудшение эпидемиологической ситуации. Кроме того, многие учителя заразились коронавирусом. Мэр распорядился закрыть школы не только для учеников, но и для преподавателей.

«Управлению образования администрации г. Сухум освободить с 27.01.2022 г. по 04.02.2022 г. (включительно) работников средних общеобразовательных учреждений администрации г. Сухум от выполнения трудовых (служебных) обязанностей с сохранением заработной платы», — говорится в распоряжении.

Стоит отметить, что в Абхазии в последние дни резко выросло количество выявляемых в сутки носителей коронавируса. Если на прошлой неделе этот показатель не превышал 200, то на этой неделе колеблется около отметки 500. Количество пациентов ковид-госпиталей при этом в последние дни не увеличивается.