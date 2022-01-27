Магнитогорск, Челябинская область, , 08:54 — REGNUM В Челябинской области пойманы два жителя Магнитогорска, подозреваемые в распространении ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

Их поимка стала возможной в результате проведения службой безопасности оперативно-разыскных мероприятий, а также действий, совместных с Росгвардией и полицией. По данным следователей, на преступление эти лица пошли из хулиганских побуждений.

Теперь им грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Как сообщало РЕ, 26 января в Магнитогорске эвакуировали школы.