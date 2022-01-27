* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Подчеркнув необходимость признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, глава «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что только формально признанное правительство может гарантировать выполнение своих обязательств.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», министр внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани заявил в своем первом выступлении в СМИ, что оправданием США для вторжения и «оккупации» Афганистана было присутствие в стране некоторых разыскиваемых Соединёнными Штатами лиц, особенно членов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Теперь я могу заверить их, что в Афганистане нет никого, кроме Исламского Эмирата. Никакой другой организации здесь нет, и они не могут представить никаких доказательств своих утверждений (присутствие «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане)», — добавил Хаккани.

Касаясь катарского соглашения, он напомнил: «Соединенные Штаты подписали с нами мирное соглашение в Дохе, и мы привержены своим обязательствам по этому соглашению. Они просили нас следить за тем, чтобы афганская территория не использовалась для нападения на других, и мы согласились и придерживаемся этого. В свою очередь, они должны соблюдать свои обязательства по соглашению».

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«После того, как нас признают, мы не будем никому угрожать, но отказ признать нас при неформальных контактах и препятствование международному сообществу контактировать с нами, неприемлем», — добавил министр внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Только признанное правительство может гарантировать выполнение обязательств. Отказ признать наше правительство означает держать открытыми ворота враждебности против афганского народа», — заключил Хаккани.