Варшава, 27 января, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Варшава готова к инспекциям России на объектах ПВО США в Румынии и Польше при условии, что Москва разрешит инспекции ракетной деятельности в Калининграде, сообщает The Wall Street Journal.

Польша

По данным газеты, Соединенные Штаты и союзники Польши в Европе обсуждали идею предоставить России соответствующие разрешения.

«Польские должностные лица заявили, что правительство открыто к инспекциям ПВО при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские инспекторы проверили военный объект на территории Великобритании. Данная инспекция была проведена в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.