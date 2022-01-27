Москва, 27 января, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Москва возглавила рейтинг экономического потенциала регионов России. Столица стала лидером среди по объёму отчислений в виде НДС и прибыли организаций, сообщается на портале мэра столицы.

Apu-svao.ru Рост

За 10 месяцев 2021 года московские предприятия и организации перечислили в федеральный бюджет более 1,25 трлн рублей в виде налога на добавленную стоимость — на 34% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На Москву приходится более 26% от поступившего НДС по всей России.

В пятёрку лидеров вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург и Московская область. Всего рейтинг вошли 33 региона России по объёму перечисленного в федеральный бюджет НДС и результату работы компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, московская экономика смогла адаптироваться к непростым условиям, возникшим из-за распространения коронавируса, ранее заявил мэр Сергей Собянин.

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