Сеул, , 08:50 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Солдат армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

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По их словам, коронавирус выявлен у 104 человек.

Известно, что 101 военнослужащий заразился коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 2413.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 4284.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 14 518 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 777 497.

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