Сеул, 27 января 2022, 08:50 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 27 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 104 человек.
Известно, что 101 военнослужащий заразился коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 2413.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 4284.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 14 518 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 777 497.
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