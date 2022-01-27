Омск, 27 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Омской области 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдёт патриотическая акция «Блокадный хлеб». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Суточная норма хлеба в блокадном Ленинграде

Акцию проведут в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование». Волонтёры раздадут омичам 125-граммовые пайки хлеба.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в России отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся почти 900 дней (с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года).

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