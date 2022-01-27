Уфа, , 08:52 — REGNUM Газ подведен к 2048 домам в рамках программы догазификации в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании в правительстве региона.

Газификация M.government.ru

Он отметил, что руководство республики приступило к реализации программы газоснабжения и газификации Башкирии до 2025 года объёмом 13,5 млрд рублей.

«Проведём газ в 25 тысяч домов и почти 300 социальных объектов. Кроме того, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина более 131 тысячи домовладений войдут в программу догазификации. Республика уже получила на её реализацию первые 1,2 млрд рублей. На 24 января 2022 года «голубое топливо» подвели к 2 048 домам», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Глава республики подчеркнул, что очень важно не снижать активность в этом направлении.