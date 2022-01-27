Сантьяго, 27 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Верхняя палата парламента Чили 26 января одобрила очередное продление действия в ряде регионов на юге страны чрезвычайного положения (ЧП), введённого ранее для снижения в них уровня насилия. Об этом пресс-служба палаты сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Gob.cl Себастьян Пиньера

пресс-служба верхней палаты парламента Чили «Сенат одобрил обращение президента республики о продлении действия чрезвычайного положения на 15 дней в провинциях Био-Био, Арауко, Каутин и Мальеко».

Просьбу президента поддержали 16 сенаторов, против проголосовали 10.

Ранее продление режима ЧП одобрила нижняя палата парламента, где за это проголосовали 70 депутатов, при 48 выступивших против.

Напомним, действующий президент Чили Себастьян Пиньера в октябре объявил в нескольких провинциях регионов Био-Био и Арауканиа режим ЧП, позволяющий привлекать армию к обеспечению порядка. Происходящий в этих регионах в последние месяцы рост числа убийств, поджогов и других преступлений имеет в своей основе конфликт между индейцами мапуче и правительством, который длится уже несколько веков. Сельскохозяйственные и лесозаготовительные компании ведут свою деятельность на землях, которые мапуче считают своими и требуют их возврата.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Чили Габриэль Борич подтвердил, что выведет почти 2000 солдат и снимет чрезвычайное положение на юге Чили, как только вступит в должность.

Читайте также: Власти Перу вводят режим ЧС в столице из-за преступности