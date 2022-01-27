Анадырь, , 09:00 — REGNUM На Чукотке подвели итоги реализации госпрограммы по оказанию содействия переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Чукотка Minvr.gov.ru

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В 2021 году на Чукотку прибыли 23 человека из Украины, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

В округе для переезжающих соотечественников предусмотрены дополнительные меры поддержки: компенсация части арендной платы за наём жилья до 6 месяцев (15 тыс. рублей в месяц), а также компенсация расходов соотечественников и членов их семей на признание документов об образовании, полученных в иностранном государстве (10 тыс. рублей единовременно).

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников и исключить немотивированные отказы в получении гражданства РФ.