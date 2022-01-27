Брюссель, , 08:45 — REGNUM НАТО наращивает свое присутствие в ряде регионов, включая Балтийское и Черное моря, «готовясь к худшему» варианту по итогам переговоров с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 26 января на пресс-конференции в Брюсселе.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Вместе с тем он отметил, что военный блок все же «надеется на успех политических контактов». Столтенберг призвал РФ начать «незамедлительную деэскалацию ситуации». Генсек подчеркнул, что разногласия и напряженность «должны решаться путем диалога, а не силой или угрозами ее применения».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Йенс Столтенберг заявил, что руководство НАТО принципиально в своей позиции по поводу принятия в альянс новых стран и не пойдет на компромисс в этом вопросе.

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