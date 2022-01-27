* запрещённая в России организация

Вашингтон, 27 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Международная организация Human Rights Watch сообщает, что члены ЛГБТ-сообщества в Афганистане находятся в опасности, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследуют их.

California Cow Флаг ЛГБТ

Отчет HRW, опубликованный 26 января на 43 страницах под названием «Даже если вы попадете в рай, мы вас найдем: ЛГБТ в Афганистане после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», показал, что лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ) не соблюдают строгие гендерные нормы Афганистана и поэтому находятся под угрозой.

В интервью Human Rights Watch ряд представителей ЛГБТ заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нападали на них или угрожали им из-за их сексуальной ориентации или сексуальной идентичности.

По данным HRW, некоторые представители ЛГБТ в Афганистане покинули свои дома из-за нападений со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или их единомышленников и теперь находятся в опасности из-за своей сексуальной ориентации.

«Мы разговаривали с ЛГБТ-афганцами, которые пережили групповые изнасилования, нападения толпы или подверглись жестокому обращению со стороны членов своей семьи, присоединившихся к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У них нет надежды на то, что государственные учреждения защитят их», — сказал Дж. Лестер Федер, высокопоставленный сотрудник организации.

Он добавил, что трудно оценить, насколько разрушительным и ужасным было возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для афганских ЛГБТ.

Ряд представителей ЛГБТ, опрошенных Human Rights Watch, либо остались в Афганистане, либо бежали из страны. Положение тех, кто уехал за границу, тоже оставляет желать лучшего.

Human Rights Watch заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли жесткую позицию в отношении ЛГБТ с момента формирования своего правительства.

«ЛГБТ… это противоречит законам ислама и нашим законам», — заявил ранее представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) агентству Reuters.

«Есть только два вида наказания для гомосексуалистов: побивание камнями или необходимость стоять под стеной, которая падает им на голову», — сказал судья «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немецкой газете Bild незадолго до падения Кабула.

Один гомосексуалист рассказал HRW, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали его на блокпосту и изнасиловали после избиения, а потом сказали: «Теперь мы сможем найти тебя, когда захотим. И мы будем делать с тобой все, что захотим».

Лесбиянка рассказала, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли власть в свои руки, мужчины ее рода присоединились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и угрожали убить ее из-за сексуальной ориентации.

По данным Human Rights Watch, несмотря на неоднократные обязательства уважать права человека, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с момента прихода к власти в Афганистане совершали широкомасштабные нарушения прав человека, включая убийства из побуждений мести, систематическую дискриминацию женщин и девочек, жесткие ограничения прав человека, деятельности СМИ и захват земель.

Human Rights Watch высказала опасения по поводу ЛГБТ в Афганистане, который был небезопасным местом для представителей сексуальных меньшинств еще до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После прихода «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти большое количество ЛГБТ покинули Афганистан, но остальные все еще находятся в стране.