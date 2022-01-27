Тункинский район, Бурятия, 27 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Тункинском районе Бурятии вынесен приговор 46-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве брата. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло 1 декабря 2021 года.

Следственное управление СКР по Бурятии Орудие убийства в Бурятии

Братья проживали вместе в селе Нуган. В тот вечер они распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Но спустя несколько часов потерпевший встал с кровати и «начал шуметь».

«Проснувшись от шума, злоумышленник в раздражении взял на кухне нож и нанес им несколько ударов родственнику в грудь, требуя тишины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в управлении.

Успокоившись, мужчина позже сам вызвал скорую помощь и полицию. В результате суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.