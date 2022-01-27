Сеул, 27 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В 2021 году экспорт автомобилей из Южной Кореи вырос на 23%, до $42,6 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

ru.torange.biz Автомобили

Согласно опубликованным данным, это самый высокий годовой показатель с 2014 года, когда экспорт автомобилей из страны составил $44 млрд. Эксперты отмечают, что роста показателя удалось достичь несмотря на дефицит полупроводников.

Экспорт автомобилей из Южной Кореи в США вырос на 8,8%, до $17,1 млрд, в Канаду — на 9,2%, до $3,03 млрд.

Известно, экспорт экологически чистых автомобилей вырос на 63,1%, до $11,6 млрд.

Отметим, что на автомобили приходится 7% от общего объема экспорта Южной Кореи.