Варшава, , 08:42 — REGNUM Варшава передала миллион доз вакцин от COVID-19 афганским беженцам в Иране. Об этом сообщается 26 января на странице министерства иностранных дел Польши в соцсети Twitter.

Вакцинация Janssen.com

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«Темпы вакцинации в Польше в последние полгода снижены. При этом, доз вакцин у нас остается много. Закупленные излишки мы передаем на гуманитарные цели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь Польши в виде пожертвования вакцин для афганских беженцев в Иране была оказана во второй раз. Вакцины в таком же количестве были переданы Тегерану в октябре 2021 года.