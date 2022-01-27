Магас, 27 января, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Ингушетия получит дополнительно еще 10 млн рублей на обеспечение лекарствами амбулаторных больных с COVID-19. Для региона эта помощь федерального центра станет необходимым подспорьем, так как Ингушетия является дотационным регионом, и средств из бюджета республики на эти нужны не хватает, прокомментировал предоставление дополнительных средств глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

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«Малобюджетным регионам это серьезное подспорье. Для предотвращения распространения короновирусной инфекции одного энтузиазма врачей недостаточно, нужны лекарства в больших объемах, чтобы не только стационарные больные, но и пациенты, лечащиеся амбулаторно, могли получать необходимую медицинскую помощь и избежать дальнейших осложнений»,— приводит слова руководителя субъекта РФ его пресс-служба.

Он поблагодарил правительство РФ в лице Михаила Мишустина за помощь регионам в борьбе с коронавирусом. Напомним, по решению правительства РФ субъектам РФ выделено еще 5 млрд рублей на лекарства для пациентов, которым оказывают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

По данным на 26 января, в Ингушетии лечатся в госпиталях от коронавируса 217 пациентов. Численность амбулаторных больных составляет 1421 человек.