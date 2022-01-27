Куала-Лумпур, , 08:41 — REGNUM В общей сложности пять автомобилей были повреждены оползнем, который произошел 25 января в Селангоре (Малайзия), сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии Eric Teoh

Пострадавших в результате этого инцидента нет.

Местные власти устраняют последствия оползня, а также возводят подпорную стену. Власти ищут долгосрочные решения для пострадавших районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки выявили 4066 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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