Куала-Лумпур, 27 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В общей сложности пять автомобилей были повреждены оползнем, который произошел 25 января в Селангоре (Малайзия), сообщает CNN Indonesia.

Eric Teoh Флаг Малайзии

Пострадавших в результате этого инцидента нет.

Местные власти устраняют последствия оползня, а также возводят подпорную стену. Власти ищут долгосрочные решения для пострадавших районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки выявили 4066 случаев заражения коронавирусом нового типа.