Пермь, 27 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. На территории Пермского края появилось более 60 амбулаторных центров диагностики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (АКДЦ). Помощь в них оказывается пациентам с симптомами ОРВИ и коронавирусом и переносящим заболевания в легкой форме. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Kazanfirst.ru ОРВИ

Обращаться в амбулаторные COVID-центр нужно пациентам при температуре до 38 градусов, насморке, боли в горле, кашле, головной боли. В АКДЦ заболевшим проводят экспресс-тесты на COVID-19, проводят ПЦР-тестирование, при необходимости — другие лабораторные, рентгенологические и КТ-исследования для исключения пневмонии. При наличии показаний пермякам выдадут лекарства и выпишут больничный лист. Медсопровождение будет проходить вплоть до выздоровления.

Центры размещаются в специально выделенных «красных зонах», организованных в различных филиалах поликлиник или районных больниц. Потоки в них разделены. Пациенты «красной» и «зеленой» зон не пересекаются.