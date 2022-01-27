Владивосток, , 08:52 — REGNUM В Приморье в 2021 году предприятия произвели более 26 тыс. тонн свинины — жители имеют возможность покупать мясо по доступной цене, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в пресс-службе правительства края.

Свинина Stuart Webster

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Отмечается, что промышленное производство свинины в крае прекратилось в 1992 году. В «нулевых» были построены примитивные китайские свинокомплексы в Октябрьском округе и Уссурийске. И только с созданием высокотехнологичных комплексов в ТОР «Михайловский» в Приморье началось возрождение промышленного производства мяса.

«В прошлом году в сельхозорганизациях края произведено 26,3 тысячи тонны свинины, рост к уровню 2020 года составил почти 260%. Поголовье в них увеличилось до 310,7 тыс. голов. В конце 2022 года мы закроем нашу потребность в свинине и в 2023 году выйдем на поставки в соседние регионы», — сказали специалисты.

На территории ТОР «Михайловский» компании «РусАгро» и «Мерси Трейд» реализуют инвестиционные проекты — всего будет построено 11 свинокомплексов общей мощностью до 110 тыс. тонн мяса в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 года России экспортировала рекордные объёмы говядины, свинины, конины, готовых мясных продуктов и мяса птицы на внешние рынки. Экспорт мясной продукции вырос с 579 тыс. тонн в 2020 году до 585 тыс. тонн в 2021 году.