Москва, 27 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Участие в Мюнхенской конференции по безопасности, намеченной на февраль, не входит в планы российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина в Мюнхене. 2007

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Мюнхенская конференция по безопасности должна пройти с 18 по 20 февраля, впервые за два года она будет очной. Песков отрицательно ответил на вопрос, включено ли это мероприятие в график президента.

«Нет», — сказал Песков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2007 году во время выступления на Мюнхенской конференции Путин раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, планы по расширению НАТО на восток и размещению в Восточной Европе объектов ПРО США. Эти заявления вошли в историю как мюнхенская речь президента России.

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