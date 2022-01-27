Самара, 27 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Задачу по ускорению процесса лицензирования врачебной амбулатории в поселке Титовка поставил глава Самарской области Дмитрий Азаров во время своей поездки в Чапаевск. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В поликлинике

Модульное здание амбулатории было построено в конце 2021 года в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. В нем будут вести прием участковый терапевт, две медсестры, педиатр, акушер-гинеколог (фельдшер), хирург. Здесь будут обслуживать два терапевтических участка с количеством жителей 4420 человек (3600 — взрослых, 820 — детей).

По словам главного врача Чапаевской городской больницы Николая Юрицина, согласно планам, амбулатория начнет работать после прохождения лицензирования с 14 февраля.

«Необходимо ускорить этот процесс. У нас есть опыт, когда крупные поликлиники лицензирование проходили за две недели, а тут амбулатория два месяца лицензируется. Так нельзя затягивать. Тем более сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции», — приводит пресс-служба слова области Дмитрия Азарова, который обратился к министру здравоохранения региона Армену Беняну.

Азаров поручил ему принять необходимые меры для того, чтобы жители как можно раньше смогли получать медпомощь в новой амбулатории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре открыли еще один центр амбулаторной онкологической помощи.