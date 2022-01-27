Екатеринбург, , 08:32 — REGNUM В Пионерском поселке Екатеринбурга 30 домов остались без отопления и горячей воды. Причиной стало повреждение трубопровода, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Кот на батарее

На месте работают 20 специалистов и четыре единицы техники. Работники производят замену шестиметрового участка трубопровода. По данным компании, учитывая температуру воздуха, температура в помещениях не опустится ниже 20 градусов по Цельсию.

Жителей 30 домов предупредили о проведении работ. Участок трубопровода планируют заменить до 23:00 по местному времени (21:00 мск) текущего дня, 27 декабря.